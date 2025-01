La superficie de los océanos se calienta un 400% más rápido que hace cuatro décadas

Los datos de los océanos del mundo muestran que se registra una alarmante aceleración en el calentamiento de la superficie del mar: un nuevo estudio indica que las superficies oceánicas se están calentando en este momento más de cuatro veces más rápido que a fines de la década de 1980. Es otra consecuencia del impacto ambiental de la actividad humana, que se relaciona además con fenómenos extremos como la DANA en Valencia o los incendios forestales en zonas costeras de California.

Una investigación realizada en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, ha comparado múltiples datos y fuentes de información para concluir que el ritmo de calentamiento de la superficie de los océanos a nivel global se ha incrementado en un 400% desde fines de la década de 1980 hasta hoy: esto explica por qué se han registrado temperaturas récord en la superficie del mar en distintas partes del planeta en 2023 y 2024.

De acuerdo al estudio publicado en la revista Environmental Research Letters, mientras sobre 1989 las temperaturas de las superficies oceánicas se incrementaron 0,06 grados Celsius en 10 años, en la actualidad el ritmo de calentamiento llega a 0,27 grados Celsius por década.

El fuerte aumento en solo 40 años es impulsado por el creciente desequilibrio energético de la Tierra: el planeta absorbe más energía del Sol de la que libera hacia el espacio.

La clave para el surgimiento de fenómenos mortales

Según una nota de prensa, el mencionado desequilibrio se ha duplicado desde 2010, principalmente debido al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Las temperaturas oceánicas globales alcanzaron niveles récord durante 450 días continuados entre 2023 y principios de 2024, indicaron los especialistas.

Se sabe que una parte importante de ese calor provino de El Niño, un evento de calentamiento natural que tiene lugar en el Pacífico en diferentes períodos. Sin embargo, cuando los científicos compararon el último evento con las consecuencias de El Niño en 2015 y 2016, descubrieron que se registró una mayor acumulación del calor en 2023 y 2024.

El exceso se explica por el calentamiento de la superficie del mar, que se incrementó más rápidamente en los últimos 10 años que en décadas anteriores: el 44% del calentamiento extremo se atribuyó a que los océanos absorbieron calor a un ritmo acelerado.

Estas condiciones serían similares en múltiples sectores del planeta, siendo el caldo de cultivo para recientes fenómenos de gran intensidad como la DANA o inundaciones mortales en Valencia y los devastadores incendios forestales en la costa de California.

¿Más calentamiento hacia el futuro?

Al mismo tiempo, los hallazgos muestran que la tasa general de calentamiento global del océano observada en las últimas cuatro décadas podría incrementarse aún más en los próximos 20 años. Teniendo en cuenta que los océanos superficiales marcan el ritmo del calentamiento global, esto impactará directamente en el clima del planeta en su conjunto.

Una vez más, los datos científicos subrayan la urgencia de reducir la quema de combustibles fósiles y otras acciones que intensifican los cambios ambientales. Sin embargo, aún desde muchos sectores de la vida política y económica se siguen minimizando las consecuencias del impacto humano sobre el ambiente, que se incrementa en forma constante desde la Revolución Industrial hasta hoy.

“Si los océanos eran una bañera en la década de 1980 en la cual el grifo de agua caliente funcionaba lentamente, calentando el agua en solo una fracción de grado cada década, ahora el grifo caliente se ha abierto al máximo y se ha desbocado, por lo tanto el calentamiento se ha acelerado. La forma de ralentizarlo es comenzar a cerrar el grifo de agua caliente, reduciendo las emisiones globales de carbono y avanzando hacia un cero neto en las mismas”, concluyó en el comunicado el profesor Chris Merchant, autor principal del estudio.

Referencia

Quantifying the acceleration of multidecadal global sea surface warming driven by Earth's energy imbalance. Christopher J Merchant, Richard P Allan and Owen Embury. Environmental Research Letters (2025). DOI:https://www.doi.org/10.1088/1748-9326/adaa8a