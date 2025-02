Podría haber miles de millones de agujeros negros invisibles en el Universo: ya se han descubierto cientos de ellos

Los científicos han descubierto que hay más agujeros negros supermasivos ocultos en el Universo de lo pensado hasta hoy: "invisibles" para la mayoría de las tecnologías de observación actuales, su hallazgo permitirà comprender mejor cómo se comportan estas enormes y extrañas estructuras cósmicas y cómo han afectado al crecimiento y la evolución de las galaxias.

Investigadores de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, sostienen que hasta el 70% de los agujeros negros supermasivos en el cosmos podrían estar ocultos o "invisibles" en distinto grado: en concreto, el 35% de ellos son aún más difíciles de identificar, ya que se encuentran en crecimiento. Este último grupo escapa a gran parte del poder de los telescopios empleados en la actualidad.

En el nuevo estudio, publicado en la revista The Astrophysical Journal, los astrónomos británicos lograron descubrir cientos de estos agujeros negros supermasivos ocultos gracias a un renovado enfoque de investigación. Sin embargo, su cantidad sería casi imposible de precisar, teniendo en cuenta que existirían miles de millones de galaxias en todo el Universo. Los agujeros negros supermasivos suelen ubicarse en el centro de las mismas, con una magnitud del orden de millones o decenas de miles de millones de masas solares.

Descubriendo gigantes ocultos en el cosmos

“Aunque los agujeros negros son oscuros, pueden calentar el gas circundante que brilla intensamente, transformándose en algunos de los objetos más brillantes del Universo. Incluso cuando están ocultos, el polvo circundante absorbe y reemite esta luz como radiación infrarroja, revelando su presencia. Al mismo tiempo, los rayos X proporcionan una visión complementaria, a través del gas que los envuelve", indicó en una nota de prensa el científico Poshak Gandhi, uno de los autores del estudio.

A partir de datos obtenidos por el Satélite Astronómico Infrarrojo de la NASA y el telescopio espacial de rayos X NuSTAR, los astrónomos pudieron captar algunos de estos agujeros negros observando las emisiones infrarrojas de las nubes de gas y polvo cósmico que los rodean. Los hallazgos podrían ser cruciales para obtener nuevos conocimientos sobre la influencia de estas estructuras en el desarrollo de las galaxias y para desvelar aspectos desconocidos sobre su enigmático comportamiento.

Vitales para entender el crecimiento de las galaxias

Al mismo tiempo, el Dr. Peter Boorman, autor principal del estudio, agregó en el comunicado que si los agujeros negros supermasivos "crecen consumiendo material, entonces un número significativo debería estar rodeado de nubes espesas y posiblemente ocultos. Si cae demasiado material en un agujero negro de este tipo, el mismo comenzará a expulsarlo hacia la galaxia. Eso puede dispersar las nubes de gas dentro de la galaxia donde se están formando estrellas, lo que ralentiza la tasa de formación estelar", explicó.

En consecuencia, determinar su ubicación es vital para entender cómo han logrado progresar las galaxias. Podemos encontrar un ejemplo concreto en nuestro entorno cósmico: si la Vía Láctea no contara con un agujero negro supermasivo central, seguramente estaría poblada por una mayor cantidad de estrellas de las que posee actualmente.

Referencia

The NuSTAR Local AGN NH Distribution Survey (NuLANDS). I. Toward a Truly Representative Column Density Distribution in the Local Universe. Peter G. Boorman, Poshak Gandhi et al. The Astrophysical Journal (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/1538-4357/ad8236