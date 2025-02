El inframundo de la Tierra está repleto de vida: identifican una sorprendente diversidad

Un equipo internacional de científicos ha descubierto una sorprendente diversidad de microbios que viven debajo de la superficie de nuestro planeta, a mayor profundidad que cualquier otro organismo que se haya identificado previamente: existen formas de vida a una profundidad de hasta 491 metros debajo del fondo del océano y hasta 4.375 metros de profundidad bajo el suelo.

Investigadores del Laboratorio de Biología Marina (MBL) de Massachusetts, que pertenece a la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, han liderado el primer estudio a nivel global sobre la vida existente baja la superficie planetaria, tanto bajo el suelo como por debajo del fondo del mar, demostrando que el inhóspito inframundo de la Tierra se encuentra habitado por numerosas y sorprendentes formas de vida microbiana, absolutamente desconocidas hasta hoy.

Según detallan en el nuevo estudio, publicado en la revista Science Advances, los ambientes del subsuelo se encuentran entre los hábitats más grandes de la Tierra para la vida microbiana. Sin embargo, se carece de datos adecuados para diferenciar con precisión entre microbiomas terrestres y marinos de superficie y subsuelo distribuidos globalmente. Con ese propósito, los especialistas investigaron 478 conjuntos de arqueas, 964 de bacterias y 147 metagenomas de ambientes diversos y ampliamente distribuidos.

Un inframundo sorprendente

La diversidad microbiana es similar en los microbiomas marinos y terrestres a escalas locales y globales, pero las cifras son sorprendentes: descubrieron vida hasta 491 metros bajo el fondo marino y hasta 4.375 metros bajo el suelo. En el inframundo planetario, la composición de la comunidad biológica difiere notablemente entre el mar y la tierra, marcando una división filogenética que sustenta la diversidad vegetal y animal.

Por el contrario, los científicos hallaron claras similitudes en la biodiversidad y composición de los organismos microbianos que prosperan en los ambientes de superficie y subsuelo, verificando la amplia diversidad vital del inframundo y comprobando que las diferencias parecen mayores entre la tierra y el mar que con respecto a la superficie y el subsuelo.

Destaca la biodiversidad del inframundo marino

De acuerdo a una nota de prensa, para concretar este censo una gran cantidad de grupos de investigación de todo el mundo enviaron muestras del subsuelo al MBL, donde los científicos utilizaron exactamente las mismas rutinas para secuenciar y analizar el ADN microbiano de las muestras. De esta manera, obtuvieron un conjunto de datos consistente que permitió la comparación entre más de 1.000 muestras de 50 ecosistemas marinos y terrestres.

Por último, otro aspecto sorprendente es que la diversidad de microbiomas terrestres disminuye con el aumento de la profundidad, mientras que la diversidad del subsuelo marino es similar o incluso supera a la presente en los ambientes de superficie. En líneas generales, apreciaron composiciones de comunidades microbianas distintas pero una diversidad similar para los ambientes del subsuelo y la superficie de la Tierra.

Referencia

A global comparison of surface and subsurface microbiomes reveals large-scale biodiversity gradients, and a marine-terrestrial divide, S. Emil Ruff et al. Science Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adq0645