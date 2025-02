Es posible que un enorme asteroide impacte contra la Tierra el 24 de septiembre de 2182

El asteroide Bennu, de unos 500 metros de diámetro, tiene una probabilidad estimada de 1 entre 2.700 de colisionar con la Tierra en septiembre de 2182. Los científicos crearon un modelo que muestra el impacto global en el clima y el ambiente del choque contra la Tierra de una roca espacial con las caracterìsticas de Bennu: el abrupto invierno global produciría condiciones climáticas desfavorables para el crecimiento de las plantas, modificando el equilibrio ecológico planetario, perjudicando la producción de alimentos y generando una intensa sequía.

Investigadores del Instituto de Ciencias Básicas (IBS), en Corea del Sur, han creado un modelo que permite estimar el terrible impacto que produciría en la Tierra la caída de una roca espacial de aproximadamente 500 metros, el tamaño que posee precisamente el asteroide Bennu: las últimas estimaciones indican que existe una probabilidad mínima de colisión el 24 de septiembre de 2182.

En el nuevo estudio, publicado en la revista Science Advances, los científicos indicaron que la posible colisión de asteroides de tamaño mediano (alrededor de 500 metros) puede inyectar cantidades masivas de polvo en la atmósfera, con consecuencias desconocidas para los ecosistemas terrestres y marinos. En su modelo, intentaron precisamente estimar esos efectos para el planeta y las distintas formas de vida que lo habitan.

Invierno, sequía y oscurecimiento global

“El abrupto invierno global posterior al impacto generaría condiciones climáticas desfavorables para el crecimiento de las plantas, lo que provocaría una reducción inicial del 20 al 30% de la fotosíntesis en los ecosistemas terrestres y marinos. Esto probablemente causaría enormes perturbaciones en la seguridad alimentaria mundial”, afirmó en una nota de prensa el Dr. Lan Dai, autor principal del estudio.

En respuesta a las inyecciones de polvo de 100 a 400 millones de toneladas que produciría la colisión, las simulaciones del modelo realizadas mediante un superordenador muestran alteraciones dramáticas en el clima, la química atmosférica y la fotosíntesis global en los 3 a 4 años posteriores al impacto.

En el caso del escenario más intenso, el oscurecimiento solar debido al polvo causaría un enfriamiento de la superficie global de hasta 4˚C, una reducción de la precipitación media global del 15% y un agotamiento severo del ozono de aproximadamente el 32%. Sin embargo, a nivel regional muchos de estos impactos podrían ser incluso más pronunciados.

El modelo muestra la respuesta climática y ecológica del planeta frente a un potencial impacto del asteroide Bennu. / Crédito: Instituto de Ciencias Básicas (IBS).

Más detalles de Bennu

Según informa Forbes a partir de datos de la NASA, Bennu es considerado un asteroide mediano, con aproximadamente medio kilómetro de ancho en su ecuador. Las dimensiones son menores con respecto a la colosal roca espacial de 10 kilómetros de ancho que golpeó la Tierra hace 66 millones de años y provocó la extinción de los dinosaurios, pero el impacto de Bennu generaría igualmente graves consecuencias en la Tierra, como ha demostrado el nuevo modelo científico.

Recientemente se conoció además un análisis de las muestras obtenidas de Bennu por parte de la NASA, que indican la presencia de compuestos básicos para la vida. Los especialistas creen que en este momento las probabilidades de impacto son mínimas, en torno a 1 entre 2.700 (0,037 %). Debido a esto, el asteroide 2024 YR4, que posee un 1,3% de posibilidades de impactar contra la Tierra en 2032 pero tiene alrededor del 10% del tamaño de Bennu, pasó a ser el objetivo prioritario de los especialistas y provocó que la ONU active por primera vez el Protocolo de Seguridad Planetaria.

Referencia

Climatic and ecological responses to Bennu-type asteroid collisions. Lan Dai and Axel Timmermann. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adq5399