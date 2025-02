Un nuevo reactor captura CO2 y lo convierte en combustible sostenible

Investigadores británicos han desarrollado un reactor de energía solar que puede usarse para fabricar combustible sostenible a través de la captura de dióxido de carbono (CO2) directamente del aire, alimentando automóviles y aviones o haciendo posible la confección de productos químicos y farmacéuticos. Podría ser un gran avance hacia una economía circular y respetuosa del ambiente.

Científicos de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, crearon un dispositivo que convierte el CO2 atmosférico en combustible utilizando la luz solar: lo más importante es que el reactor no requiere combustible fósil para funcionar, generando energía limpia mediante un proceso también sostenible. Al mismo tiempo, reduce y reutiliza el dióxido de carbono presente en el aire.

De acuerdo al nuevo estudio, publicado en la revista Nature Energy, la captura directa de dióxido de carbono del aire es una tecnología emergente para reducir los niveles de CO2 atmosférico, pero actualmente es muy costosa y, además, las consecuencias a largo plazo del almacenamiento de CO2 son aún inciertas.

Un nuevo enfoque con múltiples ventajas

Frente a esto, un enfoque alternativo es utilizar el CO2 atmosférico directamente en el sitio para producir combustibles renovables de valor agregado: sin embargo, las tecnologías actuales de utilización de CO2 requieren predominantemente una alimentación concentrada de dióxido de carbono o alta temperatura, dificultando el proceso.

Los especialistas lograron desarrollar en este caso un reactor de flujo de captura y utilización directa de carbono del aire que produce gas de síntesis (CO + H2), mediante la utilización en el sitio de CO2 capturado en el aire y empleando solamente luz solar, sin requerir alta temperatura o presión.

El nuevo reactor es una tecnología pensada para funcionar de manera diurna, donde el CO2 se captura durante la noche y se convierte en gas de síntesis bajo la luz solar concentrada durante el día. Según una nota de prensa, el gas de síntesis es un intermediario clave en la producción de muchos productos químicos y farmacéuticos.

El camino hacia una economía circular

El nuevo enfoque, que no requiere ningún transporte o almacenamiento, es mucho más fácil de escalar que los dispositivos solares existentes. Los investigadores están trabajando actualmente en la conversión del gas de síntesis solar en combustibles líquidos, que podrían usarse para alimentar automóviles, aviones y otros medios de transporte, sin agregar más CO2 a la atmósfera.

“En lugar de continuar desenterrando y quemando combustibles fósiles para producir los productos y la energía que necesitamos, podemos obtener todo el CO2 que requerimos directamente del aire y reutilizarlo. Podemos construir una economía circular y sostenible, si tenemos la voluntad política de hacerlo", concluyó en el comunicado el profesor Erwin Reisner, uno de los autores del estudio.

Referencia

Direct air capture of CO2 for solar fuel production in flow. Sayan Kar et al. Nature Energy (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41560-025-01714-y