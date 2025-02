Se reduce la esperanza de vida en España y en toda Europa

Entre 2011 y 2019, las mejoras en la esperanza de vida se detuvieron en muchos países europeos. Incluso, muchos de ellos experimentaron descensos en este indicador durante la pandemia de COVID-19. También se registró que la mejora media anual de la esperanza de vida cayó de 0,23 años (1990-2011) a 0,15 años (2011-2019) en 20 países europeos, entre ellos España.

Una colaboración científica entre distintas universidades e instituciones académicas, liderada por la Universidad de East Anglia (UEA), en el Reino Unido, concluye que el aumento de la esperanza de vida humana se ha desacelerado en toda Europa desde 2011.

El estudio, publicado en la revista The Lancet Public Health, analiza las variaciones en la esperanza de vida, las causas de muerte y la exposición de la población a factores de riesgo en toda Europa en tres ciclos diferentes: entre 1990–2011, 2011–2019 y 2019–2021. Los países estudiados incluyen a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

Dieta pobre y sedentarismo, las claves del retroceso

Inglaterra experimentó la mayor desaceleración en la esperanza de vida, junto al resto de los países que conforman el Reino Unido. La mayoría de las naciones analizadas, entre ellas España, corrió la misma suerte. Sin embargo, un grupo de países que integra a Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca y Bélgica logró mantener una mejor esperanza de vida después de 2011, principalmente debido a un mejor control de los factores de riesgo, apoyado por políticas gubernamentales eficaces.

Entre las principales causas de la reducción general en el incremento de la esperanza de vida, los científicos destacaron que los alimentos que se consumen, la inactividad física y el crecimiento de la obesidad, ligada a enfermedades crónicas como las patologías cardíacas o el cáncer, son algunas de las claves de este retroceso.

El problema son las muertes tempranas

“La esperanza de vida de las personas mayores en muchos países sigue mejorando, pero el estudio refleja principalmente la mortalidad a edades más tempranas, donde tenemos mucho margen para reducir los riesgos dañinos y prevenir las muertes prematuras", indicó el profesor Nick Steel, uno de los líderes de la investigación, en una nota de prensa publicada por la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, que formó parte de la colaboración.

Por último, el profesor Usama Bilal, de la Universidad de Drexel (Estados Unidos), quien no formó parte del estudio, indicó a Science Media Centre que "a pesar de mejorías notables en la longevidad de las poblaciones europeas entre 1990 y 2019, esta mejoría no fue tan pronunciada durante la segunda fase de ese periodo (2011-2019)".

"Por ejemplo, para España, desde 1990 hasta 2011 la esperanza de vida al nacer aumentó 0,25 años cada año (es decir, unos 5,5 años durante todo este periodo) frente a 0,13 años durante el segundo periodo (con un total de 1,17 años ganados entre 2011-2019). Esta ralentización de las ganancias fue especialmente notable en el Reino Unido y en Grecia", concluyó Bilal.

Referencia

Changing life expectancy in European countries 1990–2021: a subanalysis of causes and risk factors from the Global Burden of Disease Study 2021. GBD 2021 Europe Life Expectancy Collaborators. The Lancet Public Health (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00009-X