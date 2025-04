Los gatos modernos se habrían originado a partir de millones de sacrificios en Egipto

Referencias

The dispersal of domestic cats from Northern Africa and their introduction to Europe over the last two millennia. M. De Martino et al. bioRxiv (2025). DOI:https://doi.org/10.1101/2025.03.28.645893

Redefining the timing and circumstances of cat domestication, their dispersal trajectories, and the extirpation of European wildcat. Sean Doherty et al. bioRxiv (2025). DOI:https://doi.org/10.1101/2025.03.28.645877