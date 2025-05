Las Palmas de Gran Canaria acogerá la exposición de humanismo digital “El futuro se adelanta”

La exposición "El Futuro se adelanta" reunirá en Las Palmas de Gran Canaria a más de setenta artistas y expertos internacionales para explorar, desde el arte digital y el pensamiento crítico, cómo la inteligencia artificial y la aceleración tecnológica están transformando radicalmente la creatividad, la sociedad y nuestra relación con la naturaleza.

La fascinación y la inquietud ante el avance imparable de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías disruptivas han transformado radicalmente nuestra sociedad. En este contexto surge la exposición El Futuro se adelanta: Procesando el futuro en clave de humanismo biodigital, una propuesta que, a través de la obra de más de ochenta artistas digitales y voces expertas, ofrece una visión crítica y plural sobre el impacto presente y futuro de estas revoluciones.

Figuras icónicas como Moebius, Refik Anadol, Tomasz Bagiński, Chris Landreth, Dvein, Rebeca Allen y Can Buyukberber, junto a nuevos talentos del arte IA como Liber o Polyspheric, conforman un recorrido audiovisual y reflexivo sobre las visiones, promesas, amenazas y sueños de la mayor revolución tecno-cultural de la historia humana: desde los albores de Internet y la virtualidad digital hasta la irrupción de la IA generativa.

Del 2 al 6 de junio de 2025, el Centro Cultura Audiovisual de Las Palmas de Gran Canaria acoge este evento global impulsado por ArtFutura y Futura Cultura Lab. Un encuentro donde convergen arte, ciencia, tecnología, sociedad y cultura digital, y que incluye jornadas de reflexión crítica sobre el futuro de la creatividad, la sociedad humano-máquina, la igualdad de género y el impacto medioambiental en la era de la inteligencia artificial, organizadas por el Laboratorio ACTS de Futura Cultura Lab.

ArtFutura 2025: retrospectiva y vanguardia

La exposición ArtFutura 2025, presentada en primicia por Futura Cultura Lab, recorre tres décadas de arte digital con la retrospectiva ArtFutura 30x3D, desde la Realidad Virtual de 1990, pasando por la Promesa Digital, hasta la Tecnología Humanizada de hoy. Además, el programa internacional StreamFutura (IA) explora en profundidad el papel de la inteligencia artificial en la creación artística.

La emergencia de la IA generativa marca un antes y un después, advirtiendo que los futuros venideros serán simultáneamente utópicos y distópicos. El apartado Artworks documenta nuevas formas de experimentar el arte, mientras que Futura Graphics reúne destacadas piezas de animación digital internacional de los últimos años.

Montxo Algora, fundador y director de ArtFutura y responsable de la selección de artistas, lo resume así: “No queremos máquinas que pinten, queremos artistas sin límites”. Por su parte, Goyo Ucle, director del proyecto y de Futura Cultura Labs, reflexiona: “La inteligencia artificial no siente, pero genera. No recuerda, pero replica. Puede rozar el arte, pero no habitarlo. Allí donde el arte nace en lo humano como urgencia, memoria o emoción, la IA produce desde otra lógica: sin cuerpo, sin dolor, sin demora. Quizá eso también sea creación. Pero no del mismo orden ontológico”.

Dafne. / Obra de la artista biodigital Marina Núñez.

Pensamiento biodigital y sociedad humáquina

Las jornadas de pensamiento biodigital, que tendrán lugar del 4 al 6 de junio, contarán con la participación de expertos como el periodista y experto en futuros Juan Zafra, la artista biodigital Marina Núñez, el especialista en creatividad e IA Luis Moreno Ortí, la comisaria y pionera del 3D Marta Velázquez, la neuropsicóloga y experta en ética Patricia Llaque Gálvez, el escritor y artista Bruno Galindo, y los comisarios Alejandro Sacristán, Goyo Ucle y Montxo Algora.

El arte se revela esencial para comprender la inteligencia artificial, y la creatividad se convierte en un espacio para redefinir nuestra humanidad. La IA, capaz de procesar y aprender de ingentes volúmenes de datos, impulsa tanto la automatización como nuevas formas de creatividad, dando lugar a lo que Juan Zafra denomina sociedad humáquina. Sin embargo, Patricia Llaque nos invita a reflexionar sobre los sesgos de género en los conjuntos de datos utilizados, preguntando si lo masculino sigue siendo la medida universal de lo humano.

La imaginación artística se abre a una visión en la que el ser humano no es el centro absoluto, sino parte de una red de coexistencia con otras especies y formas de vida. Se vislumbra una posible simbiosis entre humanos, máquinas y naturaleza, un futuro biodigital donde convergen inteligencias y conciencias artificiales y orgánicas, en diálogo y confrontación constante.

El Futuro se adelanta: Procesando el futuro en clave de humanismo biodigital 2 al 6 de junio de 2025, Las Palmas de Gran Canaria. Más información en las webs de Futura Cultura Lab, CCA Gran Canaria y ArtFutura.

Arte, tecnología y naturaleza: hacia una nueva conciencia

Marina Núñez, tras estrenar “Solar Storm” en la World Expo Osaka 2025, compartirá su visión sobre el potencial transformador de la IA, que no solo modifica la producción artística, sino también su comprensión y la figura del propio artista. Su obra, una metáfora visual sobre la mutación y la simbiosis con el entorno, nos recuerda la fragilidad de nuestro único territorio y la urgencia de preservarlo.

El escritor William Gibson, pionero de la ciencia ficción, ya advertía en los años noventa: “El futuro siempre llega temprano”.

Hoy, la explosión de la IA generativa parece anunciar una “primavera eterna” para la inteligencia artificial, proyectando una sombra alargada sobre el futuro humano. Como señala Juan Zafra, Europa necesita una agenda propia para la sociedad humáquina, acelerando su integración en todos los ámbitos de la existencia.

Nuevas fronteras y desafíos

Las Jornadas de Pensamiento “Procesando el futuro en clave de humanismo biodigital” explorarán las fronteras entre arte, ciencia, tecnología y sociedad, subrayando la necesidad de una simbiosis entre humanidad, tecnología y naturaleza ante los retos y oportunidades de un futuro impulsado por la IA.

Marta Velázquez, crítica de arte y jurado internacional, analizará la desestabilización de los límites entre lo humano y lo digital, visibilizando el papel de las mujeres en el arte digital y la IA. Luis Moreno Ortí, experto en aplicaciones de la IA en sectores como la moda, el cine o la arquitectura, aportará su visión sobre la creatividad expandida por la inteligencia artificial.

Bruno Galindo, a través de su obra literaria y performática, reflexiona sobre la habitabilidad compartida entre seres vivos y artificiales, y sobre la mirada artística ante la emergencia climática. Precisamente, este es el espíritu que anima la exposición y las jornadas en el CCA Gran Canaria: procesar el futuro en clave biodigital.