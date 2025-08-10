Una red feminista existe en la selva para prosperar y evitar la endogamia

Un estudio que abarca dos décadas de observación desvela la existencia de una "red feminista" en la selva, donde las hembras invierten en relaciones a largo plazo con otras hembras para garantizar su seguridad y facilitar su integración en nuevas comunidades. Es una estrategia que prioriza la sororidad por encima de todo.

Un nuevo estudio de la Universidad de Zúrich, publicado en la revista Biological Sciences, revela que las gorilas hembra emplean estrategias sociales sorprendentemente parecidas a las humanas a la hora de integrarse en una nueva comunidad. Lejos de ser una elección al azar, su decisión se basa en una compleja red de relaciones y experiencias pasadas, demostrando una inteligencia social que desafía nuestras percepciones sobre el mundo animal.

La investigación, fundada en dos décadas de datos recogidos por el Dian Fossey Gorilla Fund en Ruanda, se centra en el fenómeno de la "dispersión", el proceso por el cual los individuos abandonan su grupo natal para unirse a otro. Este comportamiento es crucial para evitar la endogamia y enriquecer la diversidad genética. Lo que los científicos descubrieron es que las hembras siguen dos reglas de oro muy claras al elegir su nuevo hogar.

Referencia Dispersed female networks: female gorillas’ inter-group relationships influence dispersal decisions. Victoire Martignac et al. Biological Sciences, 06 August 2025. DOI:https://doi.org/10.1098/rspb.2025.0223

Evitar la endogamia

La primera regla es de exclusión: evitan activamente a los machos con los que crecieron en su grupo de origen. Esta es una estrategia brillante para prevenir la endogamia. Dado que una hembra no puede saber con certeza quién es su padre, aplica una norma sencilla y eficaz: "evita cualquier grupo donde haya machos de tu infancia". La probabilidad de que estén emparentados con ella es muy alta. Curiosamente, esta aversión no se extiende a otros machos que hayan conocido más tarde en la vida, lo que demuestra que no solo importa a quién conocen, sino el contexto en el que se forjó esa relación.

La segunda, y quizás más importante, es una regla de atracción: buscan activamente grupos donde residan otras hembras con las que ya han convivido. Estas conexiones, que los investigadores describen como una especie de "red feminista", actúan como un valioso sistema de apoyo. Entrar en un grupo nuevo puede ser una experiencia intimidante, ya que la recién llegada suele ocupar el escalón más bajo de la jerarquía social. Tener una "amiga" o una aliada conocida ayuda a mitigar la ansiedad y facilitar la integración. La fuerza de estos lazos es tal que pueden perdurar incluso tras años de separación.

Visión a largo plazo

El estudio precisa que las alianzas más influyentes son aquellas forjadas con hembras con las que convivieron al menos cinco años y con las que han tenido contacto en los últimos dos. Esto sugiere que las gorilas invierten a largo plazo en sus relaciones. Saben que una separación puede ser temporal y que reencontrarse en el futuro puede ser la clave para un nuevo comienzo exitoso.

Más allá del beneficio individual, este comportamiento tiene profundas implicaciones evolutivas. Al mantener vínculos que trascienden las fronteras de un solo grupo, las gorilas tejen una red social más amplia y compleja.

Según los investigadores, esta capacidad para mantener relaciones sólidas entre diferentes comunidades es un pilar fundamental en el desarrollo de sociedades más grandes y cooperativas, un rasgo que se considera clave en la propia evolución social humana.