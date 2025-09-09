El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente

La sentencia del mar Mediterráneo la firman 131 estudios científicos: playas y dunas retroceden ante la erosión y la inundación progresiva, mientras la salinización amenaza humedales y marismas. Bajo el agua, acecha el colapso de las praderas de posidonia para finales de siglo, una caída de hasta el 40% en los stocks pesqueros y la degradación de los hábitats coralígenos por el calentamiento y la acidificación del agua.

Un metaanálisis que sintetiza más de un centenar de investigaciones, dirigido por el Centro GEOMAR Helmholtz para la Investigación Oceánica de Kiel (Alemania) y publicado en Scientific Reports, advierte que el colapso del mar Mediterráneo ya no es una hipótesis lejana, sino un riesgo tangible y presente.

La investigación comprueba que los ecosistemas costeros son significativamente más vulnerables que los de mar abierto, principalmente debido a la implacable subida del nivel del mar. Este fenómeno, combinado con el calentamiento y la acidificación de las aguas, crea una sinergia destructiva que amenaza con redibujar el mapa del litoral tal y como lo conocemos.

Incluso en los escenarios más optimistas, con un aumento de temperatura de apenas 0.8°C respecto a los niveles de finales del siglo XX, los riesgos para la mayoría de estos hábitats se disparan a niveles "altos" o "muy altos".

Erosión galopante

Las playas de arena y los sistemas dunares, por ejemplo, se enfrentan a una erosión galopante y a una inundación progresiva. Este retroceso de la línea de costa no solo significa la pérdida de valiosos espacios de ocio, sino la destrucción de hábitats críticos: se estima que las tortugas marinas podrían perder más del 60% de sus vitales playas de anidación, poniendo en jaque su supervivencia.

Los deltas y las lagunas costeras, como los del Nilo, el Ebro o la icónica laguna de Venecia, se encuentran en una situación de extrema fragilidad. Su baja altitud los convierte en candidatos directos a la inmersión, un proceso acelerado en algunas zonas por el hundimiento natural del terreno.

Riesgos del cambio climático en los principales ecosistemas marinos abiertos y costeros mediterráneos. / Scientific Reports.

Costas rocosas

Las marismas y los humedales, esenciales para la protección contra tormentas y como refugio para innumerables aves, se ven amenazados por la intrusión de agua salada que transforma su composición y anula su función ecológica. Al mismo tiempo, los acuíferos subterráneos, reservas de agua dulce para millones de personas, corren el riesgo de salinizarse de forma irreversible, enfatiza el informe.

La única nota de relativa resiliencia la aportan las costas rocosas. Su estructura elevada les ofrecen una mayor protección física frente al avance del mar, pero no las libra de las consecuencias del calentamiento y la acidificación, que alteran las comunidades biológicas que albergan, simplificando su biodiversidad.

Un mar abierto en transformación

Pero si en la costa la amenaza es palpable y visible, en las aguas abiertas del Mediterráneo se desarrolla una transformación más silenciosa pero igualmente profunda. El calentamiento y la acidificación del agua son los principales catalizadores de un cambio que está reconfigurando la vida marina desde su base hasta la cima de la cadena trófica.

A menudo descritas como los "pulmones del Mediterráneo" por su capacidad de generar oxígeno, las praderas de Posidonia oceanica son uno de los ecosistemas más amenazados. Extremadamente sensibles al aumento de la temperatura, las proyecciones más alarmantes advierten de una posible "extinción funcional" hacia finales de siglo. Su desaparición provocaría un colapso ecológico en cascada, afectando a la miríada de especies que se encuentran en ellas refugio, alimento y zonas de cría.

Referencia Climate change risks on key open marine and coastal mediterranean ecosystems. Abed El Rahman Hassoun, Scientific Reports, volume 15, Article number: 24907 (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-07858-x

Stocks pesqueros en caída libre

Por su parte, la fauna piscícola está viviendo una auténtica reorganización. Especies nativas de aguas más frías se ven forzadas a migrar hacia el norte, mientras que especies invasoras adaptadas al calor, como el voraz pez león, colonizan nuevos territorios, amenazando la biodiversidad local. Las proyecciones apuntan a una posible reducción de los stocks pesqueros de entre un 30% y un 40% en los escenarios más pesimistas, lo que supondría un duro golpe para la seguridad alimentaria y la economía de la región.

Por último, los hábitats coralígenos mediterráneos, aunque más resistentes que sus parientes tropicales, también sufren. El estrés térmico provoca episodios de mortalidad masiva y la acidificación debilita sus estructuras calcáreas. En la base de la pirámide alimentaria, la comunidad de plancton también se ve afectada, con una tendencia hacia organismos más pequeños y la proliferación de floraciones de algas tóxicas.

Lagunas científicas

Una de las conclusiones más preocupantes del estudio no se refiere a lo que se sabe, sino a lo que se desconoce. Existe un profundo desequilibrio geográfico en la investigación científica. La inmensa mayoría de los estudios se concentran en la ribera norte europea (España, Francia e Italia), mientras que las costas del sur y del este del Mediterráneo —el norte de África y Oriente Medio— son prácticamente un punto ciego científico.

Esta carencia de datos implica que la evaluación actual de los riesgos podría estar subestimando la verdadera magnitud del problema a escala de toda la cuenca. Es una vulnerabilidad compartida que requiere una respuesta coordinada, según los autores de este trabajo.