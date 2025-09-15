Una cinta de casete de ADN puede almacenar todas las canciones jamás grabadas

Las cintas de casete de ADN pueden convertirse en la nueva esperanza para la crisis mundial del almacenamiento, de acuerdo a los resultados de un nuevo estudio: los investigadores sostienen que podrían preservar enormes cantidades de información durante siglos y sin necesidad de energía permanente.

La explosión de información que genera la economía digital, la Inteligencia Artificial (IA) y el entretenimiento y la cultura en la nube ha puesto bajo presión a los centros de datos: ocupan espacio, consumen energía y requieren reemplazos periódicos. Frente a ese desafío, un equipo de científicos ha presentado una cinta de casete que almacena información en ADN.

El prototipo combina una banda física, códigos ópticos para direccionamiento y un controlador automático para leer y reescribir fragmentos: los autores de la investigación, publicada en la revista Science Advances, aseguran que podría conservar archivos durante siglos sin necesidad de energía continua.

Moléculas de datos

Los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, en China, explicaron que el método convierte archivos digitales en secuencias de bases (A, C, G y T) que funcionan como un alfabeto molecular. Esas cadenas se depositan sobre una cinta manufacturada con una mezcla de poliéster y nylon, y luego se recubren con una capa cristalina protectora, que preserva las moléculas frente a la degradación.

Para facilitar el acceso a la información, la superficie lleva impresas marcas tipo código de barras, que dividen la cinta en millones de particiones o sectores, permitiendo localizar rápidamente la sección exacta sin tener que secuenciar todo el soporte, según informa Tech Xplore.

La unidad lectora automatizada completa el sistema: detecta la partición solicitada, extrae la porción de cinta, recupera y secuencia el ADN depositado y, por último, vuelve a depositar el fragmento en su lugar. En ensayos de laboratorio, los autores codificaron y recuperaron con éxito una imagen y demostraron una operación completamente automatizada. Según indica Interesting Engineering, esto abre la puerta a aplicaciones de almacenamiento "frío" o de acceso intermitente.

Capacidad de almacenamiento y duración de los registros

Las implicaciones a escala son impactantes: los prototipos podrían alcanzar decenas de petabytes por unidad y, en las estimaciones más ambiciosas, una cinta de gran longitud equivaldría a miles de millones de canciones almacenadas, superando con creces la densidad de las tecnologías magnéticas actuales. Una cifra es clara: en 100 metros de cinta podrían caber más de 3 mil millones de canciones.

Referencia A compact cassette tape for DNA-based data storage. Jiankai Li et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.ady3406

Otro atractivo clave es la longevidad del sistema: bien protegida, la información en ADN puede permanecer legible durante siglos sin suministro eléctrico, algo que reduciría drásticamente la huella energética y el espacio físico requerido para almacenar grandes volúmenes de información.

Más allá de todas estas ventajas, los expertos advierten que la tecnología enfrenta algunas barreras y desafíos a superar. Por un lado, la síntesis y secuenciación de ADN siguen siendo costosas y más lentas que las escrituras y lecturas electrónicas. Al mismo tiempo, se deben disminuir errores, estandarizar formatos y poder fabricar cintas a escala industrial.