Los suelos de las selvas tropicales podrían acelerar el calentamiento global

Los especialistas sugieren que los propios suelos tropicales de la Tierra pueden contribuir al cambio climático a medida que continúa el calentamiento global, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono (CO₂) a medida que se calientan y, potencialmente, acelerando un peligroso ciclo de retroalimentación.

Un experimento de calentamiento a escala real realizado en una selva húmeda tropical de Puerto Rico sugiere que los suelos, considerados tradicionalmente como sumideros de carbono, podrían comenzar a liberar cantidades enormes de dióxido de carbono (CO₂) a medida que la Tierra se calienta, creando un efecto de rebote que aceleraría el cambio climático.

Aumento masivo de las emisiones

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, forma parte del proyecto TRACE (Tropical Responses to Altered Climate Experiment), desarrollado por distintos organismos oficiales y universidades de Estados Unidos. Para simular un escenario futuro, los investigadores elevaron la temperatura del aire en parcelas experimentales, alrededor de unos 4 °C y mediante calentadores infrarrojos, según explica una nota de prensa de la Universidad Chapman.

Los resultados indican que la respiración del suelo, que corresponde a la suma de CO₂ liberado por raíces y por la actividad microbiana, aumentó entre un 42 % y un 204 % en las parcelas con temperatura elevada, una de las tasas más altas registradas en ecosistemas terrestres. Esto significa que grandes cantidades de carbono almacenado en el subsuelo podrían volver a la atmósfera, si el calentamiento global persiste o se intensifica.

Los científicos comprobaron que ese aumento masivo del CO₂ no provino principalmente de las raíces vegetales, sino de la actividad microbiana en el suelo: los microbios descomponen la materia orgánica más rápido a temperaturas más elevadas, liberando carbono que había estado almacenado durante décadas o siglos. En consecuencia, como los suelos tropicales contienen más carbono acumulado que la atmósfera y la biomasa terrestre en su conjunto, su liberación podría amplificar el calentamiento global en una magnitud considerable.

En la dirección contraria

"Estamos presenciando un cambio preocupante: los mismos sistemas de los que dependemos para estabilizar el clima podrían estar empujándonos ahora en la dirección opuesta", indicó en el comunicado la Dra. Christine Sierra O'Connell, una de las autoras del nuevo estudio.

Referencia Warming induces unexpectedly high soil respiration in a wet tropical forest. Tana E. Wood et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62065-6

Si los resultados de este estudio experimental se mantienen a mayor escala y en distintos bosques tropicales, muchas regiones consideradas como sumideros de carbono podrían pasar a ser emisores netos, empeorando las proyecciones climáticas actuales y complicando la meta de limitar el calentamiento a un rango de entre 1,5 y 2 °C por encima de los niveles preindustriales.

Un punto clave destacado por los autores es que los modelos climáticos deberían incorporar con más precisión la sensibilidad de los suelos tropicales al calentamiento, para no subestimar futuras emisiones y obtener datos más certeros. Este experimento es un primer paso: la respuesta del suelo puede variar según el tipo de bosque, la profundidad del carbono almacenado y las condiciones de humedad.