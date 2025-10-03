Crean óvulos humanos a partir de células de la piel para tratar la infertilidad

Un equipo internacional de científicos logró producir óvulos humanos capaces de ser fecundados a partir de células de la piel. Los resultados indican que podría ser una alternativa para tratar problemas de infertilidad, aunque se requiere más investigación para garantizar la eficacia y la seguridad de los futuros tratamientos antes de posibles aplicaciones clínicas.

Investigadores liderados por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OSHU), en Estados Unidos, han logrado generar por primera vez en humanos óvulos funcionales a partir de células de la piel, un avance experimental que podría derivar en futuros tratamientos para abordar ciertas formas de infertilidad.

El nuevo estudio, publicado hoy en la revista Nature Communications, describe cómo células cutáneas fueron transformadas y usadas para crear ovocitos, que luego fueron fertilizados in vitro. La técnica consiste en la incorporación del núcleo de una célula de la piel en un óvulo donante, que había sido previamente despojado de su propio núcleo.

Hasta el sexto día

El citoplasma del óvulo donante indujo al núcleo implantado a desprender la mitad de sus cromosomas, en función de una reprogramación genética. Posteriormente, estos óvulos “reconstruidos” fueron fertilizados por vía in vitro convencional. De acuerdo a una nota de prensa, el equipo reportó la generación de 82 ovocitos funcionales, que fueron fertilizados con esperma.

La mayoría de esos embriones no progresó más allá de las primeras divisiones celulares, presentando anormalidades cromosómicas. Aproximadamente el 9 % llegó al sexto día tras la fecundación, etapa en la que normalmente se considera la posibilidad de implante. Sin embargo, ninguno fue cultivado más allá de ese punto en este estudio.

Los investigadores presentan el hallazgo como un hito con potencial terapéutico: podría, en el futuro, ofrecer alternativas a mujeres con reserva ovárica insuficiente, a sobrevivientes de cáncer que perdieron su función reproductiva e, incluso, abrir posibilidades para parejas del mismo sexo que deseen descendencia genética compartida.

Una década de investigación

Según Rocío Núñez Calonge, especialista de la Sociedad Española de Fertilidad, quien no participó del estudio, "una de las causas más frecuentes de infertilidad es la baja reserva ovárica, con ausencia de producción de óvulos o baja calidad de estos, principalmente por el aumento de la edad de la mujer. En estos casos, las técnicas de reproducción asistida resultan ineficaces", indicó a Science Media Centre.

Referencia Induction of experimental cell division to generate cells with reduced chromosome ploidy. Nuria Marti Gutierrez et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63454-7

"La alternativa de la transferencia nuclear de células somáticas o de la piel es desarrollada en esta investigación como una posible solución, aunque aún se requieren muchos pasos hasta hacerla viable", concluyó la experta española.

Más allá de estas posibilidades, los propios autore insisten en que los resultados son preliminares, con baja eficiencia y riesgos cromosómicos: estiman que pasar de un concepto o etapa experimental a aplicaciones clínicas seguras exigiría al menos una década de investigación adicional, además de los imprescindibles debates regulatorios.