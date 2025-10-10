El Mar Rojo desapareció por completo hace más de 6 millones de años

Hace 6,2 millones de años, el nivel del mar en el Mar Rojo descendió tanto que desapareció por completo. Solo quedó un desierto de sal hostil. Sin embargo, después de 100.000 años, se rellenó de agua gracias a una inundación tan catastrófica proveniente del Océano Índico que sus cicatrices son visibles aún hoy en el fondo marino.

Una nueva investigación revela que el Mar Rojo, que hoy conocemos como una arteria vital marítima rebosante de vida, desapareció por completo de la faz del planeta hace unos 6,2 millones de años, transformándose en un desierto inhóspito y salino.

Este descubrimiento, basado en el análisis de datos sísmicos, fósiles y geoquímicos, narra una historia de desecación masiva y un posterior relleno catastrófico que alteró para siempre la geografía de la región.

El estudio, publicado en la revista Nature, detalla cómo la cuenca del Mar Rojo quedó completamente seca, exponiendo su lecho marino a una intensa erosión.

Este fenómeno fue probablemente desencadenado por el inicio de la Crisis de Salinidad del Mesiniense, un evento geológico durante el cual el Mar Mediterráneo también experimentó una desecación casi total al restringirse su conexión con el Océano Atlántico.

En aquel entonces, el Mar Rojo estaba conectado al Mediterráneo a través del Golfo de Suez, por lo que la caída del nivel del mar en el Mediterráneo provocó su aislamiento y posterior evaporación bajo un clima árido, según ha establecido esta investigación.

Relato geológico

Los científicos han reunido pruebas que son como las páginas de este relato geológico. Mediante el uso de ondas sísmicas para cartografiar las capas subterráneas del lecho marino, identificaron una cicatriz de erosión a escala de toda la cuenca, una superficie conocida como "discordancia angular".

Esta marca revela cómo las capas de sedimentos más antiguos, que estaban inclinadas por la actividad tectónica, fueron violentamente truncadas y aplanadas. La erosión fue tan potente que llegó a decapitar la cima de enormes estructuras de sal que se alzaban desde las profundidades marinas.

Las perforaciones en el subsuelo confirmaron esta secuencia de eventos. Los núcleos de roca extraídos muestran un cambio claro: justo debajo de la superficie de erosión se encuentran gruesas capas de evaporitas, como sal y anhidrita, totalmente desprovistas de fósiles, testimonio de un ambiente hipersalino incompatible con la vida.

Sin embargo, inmediatamente por encima de esa misma línea, aparecen de forma abrupta sedimentos de carbonatos y plataformas de arrecifes repletos de microfósiles marinos, datados en 6,2 millones de años. Este hallazgo indica la transición súbita de un desierto salino a un mar abierto y lleno de vida.

Referencia Desiccation of the Red Sea basin at the start of the Messinian salinity crisis was followed by major erosion and reflooding from the Indian Ocean. Tihana Pensa et al. Communications Earth & Environment volume 6, Article number: 649 (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02642-1

Renacimiento

El renacimiento del Mar Rojo no provino del Mediterráneo, sino de una inundación colosal procedente del sur. Tras quedar aislado del norte, se produjo una barrera volcánica que lo separaba del Golfo de Adén (y, por tanto, del Océano Índico). El agua se abrió paso, tallando un gigantesco cañón submarino de 320 kilómetros de largo y 8 de ancho a través de los umbrales volcánicos de Hanish y Mandab.

Esta inundación llenó la vasta cuenca vacía, marcando el momento decisivo en que el Mar Rojo se desconectó permanentemente del Mediterráneo y desarrolló su primera conexión con el Océano Índico, una configuración que perdura hasta nuestros días.

Este evento no solo redibujó el mapa, sino que también redefinió la biología de la región, permitiendo la llegada de fauna marina del Indo-Pacífico, como demuestran los fósiles encontrados.

La investigación, por tanto, no solo resuelve un debate de más de 50 años sobre el alcance de la desecación en la zona, sino que también nos ofrece una ventana a la naturaleza dinámica ya veces violenta de nuestro planeta, capaz de hacer desaparecer y renacer mares enteros.