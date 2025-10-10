Nuevas pistas avalan que los animales y hasta los árboles tendrían alguna forma de consciencia

Un estudio filosófico concluye que los marcadores cognitivos establecidos no servirían para excluir a muchas especies animales y vegetales de la posibilidad de desarrollar alguna forma de consciencia: distintas especies que no alcanzan capacidades cognitivas elevadas manifiestan igualmente comportamientos que muestran algún tipo de inteligencia y desarrollo mental.

¿Pueden sentir los árboles y crear redes "inteligentes" de comunicación que sustentan los bosques? ¿Experimentan dolor los peces? ¿Sufren los animales de compañía, como perros y gatos, la muerte de un miembro de la familia? Todas estas preguntas nos hacen pensar si los integrantes del reino animal y vegetal son capaces de desarrollar alguna forma de consciencia, aunque sea diferente a la humana. Ahora, un nuevo estudio amplía el debate en un entorno científico sobre la consciencia en animales y plantas.

El análisis, realizado por el filósofo Jonah Branding de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, y publicado en la revista Biology & Philosophy, propone que los criterios habituales para atribuir consciencia, principalmente marcadores cognitivos como ciertas estructuras cerebrales o capacidades cognitivas complejas, podrían excluir por error a muchos seres vivos que, sin poseer esos rasgos, muestran comportamientos sugerentes de experiencias internas.

Árbol de decisión

La investigación plantea una herramienta conceptual, concretamente un “árbol de decisión”, para ordenar cuándo es razonable descartar la posibilidad de consciencia y cuándo conviene mantener la pregunta abierta. La propuesta distingue dos posturas: la simétrica, que exige presencia de marcadores suficientes para afirmar consciencia; y la asimétrica, que acepta que la ausencia de marcadores no prueba la inexistencia de experiencias subjetivas.

Branding usa ejemplos inesperados, desde cangrejos ermitaños que eligen y cambian de concha hasta comportamientos complejos de árboles y plantas, para mostrar que criaturas con cerebros pequeños o con estructuras muy distintas a las nuestras pueden exhibir respuestas que parecen implicar procesamiento interno y flexibilidad conductual. ¿Podría tratarse de alguna clase de consciencia?

De acuerdo a una nota de prensa, más allá del debate filosófico existe una utilidad práctica ligada a este enfoque: el mismo puede derivar en decisiones con consecuencias reales en el bienestar animal y políticas de conservación de especies.

¿Debemos tratar a ciertos invertebrados, moluscos o incluso a plantas con un margen moral diferente si podrían tener algún tipo de experiencia subjetiva? La decisión filosófica sobre qué pruebas son suficientes influye en cómo regulamos prácticas que van desde la pesca y la alimentación hasta la tala con fines productivos y el manejo de ecosistemas.

¿Ordenadores biológicos?

Branding no afirma que todos los organismos sean conscientes en el sentido humano del término, sino que advierte sobre criterios de exclusión demasiado estrictos, e incluso fijados en tiempos en los cuales la ciencia conocía mucho menos que hoy sobre el comportamiento de las especies.

El autor propone preguntas concretas, para intentar determinar si un comportamiento complejo puede ser explicado por mecanismos simples o si requiere representaciones internas.

En consecuencia, un cangrejo que cambia de concha tras evaluar beneficios y costes podría merecer una consideración distinta a la de un organismo que actúa por pura respuesta sensorial automática.

¿Son los animales, árboles y plantas una suerte de "ordenadores biológicos", que aprenden solo de la experiencia y el entorno, o existe algo más profundo en su comportamiento que no llegamos aún a comprender?

Referencia Can a marker approach exclude? Jonah Branding. Biology & Philosophy (2025). DOI:https://doi.org/10.1007/s10539-025-09989-x

Una discusión abierta

La discusión se relaciona con movimientos y cambios recientes, como la Declaración de Nueva York sobre la Consciencia Animal (2024), que empujan a científicos, filósofos y legisladores a repensar fronteras tradicionales. Los defensores del enfoque asimétrico sostienen que la prudencia ética aconseja ampliar la protección cuando la evidencia es ambigua. Por el contrario, los partidarios de la postura simétrica reclaman estándares más firmes, para evitar antropomorfismos y políticas poco sostenibles.

Podría decirse que el estudio no cierra el debate, más bien lo organiza. Ofrece un mapa conceptual para que la comunidad científica, los juristas y la sociedad evalúen mejor qué seres vivos merecen una consideración moral basada en la posibilidad de experiencias internas. Quizás se trate del inicio de un nuevo capítulo en la forma en que nos relacionamos con el resto de la vida sobre la Tierra.