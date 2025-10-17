La desprotección y el abandono en la infancia aceleran las enfermedades mentales y el envejecimiento

Las interrupciones de cuidado y protección en las primeras etapas de la vida pueden afectar la pubertad y potencialmente acelerar el proceso de envejecimiento, según un nuevo estudio. Los investigadores comprobaron que las separaciones o los cambios de ubicación durante la infancia pueden tener numerosos efectos perjudiciales: estos incluyen retrasos cognitivos, en el crecimiento y un mayor riesgo de trastornos psicológicos.

Investigadores ligados al Boston Children’s Hospital y al Bucharest Early Intervention Project (BEIP), en Estados Unidos, han publicado un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en el cual advierten que las desatenciones y “vacíos” en el cuidado durante la infancia, como separaciones, cambios reiterados de cuidador o constantes mudanzas, no solo dejan huellas psicológicas, sino que también alteran el desarrollo durante la pubertad y aceleran procesos biológicos asociados al envejecimiento y múltiples enfermedades.

Los científicos trabajaron con participantes del proyecto BEIP y hallaron que más interrupciones en la red de cuidado predicen un retraso en el inicio de la pubertad, seguido de un ritmo notoriamente más rápido en esta etapa. Esa mayor velocidad en el proceso de la pubertad se relaciona con una mayor erosión de los telómeros, marcadores celulares del envejecimiento, de acuerdo a una nota de prensa.

Infancias tristes y carentes aceleran el envejecimiento

El equipo de especialistas analizó a 115 jóvenes que habían vivido una institucionalización temprana en Rumania y registró la historia de cambios en sus cuidadores, el inicio y la velocidad de la pubertad, y medidas de envejecimiento celular a lo largo de la adolescencia. Los resultados muestran un patrón en cascada: más rupturas en la relación con cuidadores se asocian a una pubertad que comienza más tarde pero progresa más rápido, y ese aumento en el ritmo del desarrollo influye en la relación entre la inestabilidad en la infancia y una mayor pérdida de longitud en los telómeros.

Es importante recordar que los telómeros acortados se han vinculado en diferentes estudios a un mayor riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo patologías cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos del ánimo, junto a un envejecimiento celular acelerado. Los autores creen que las consecuencias biológicas de la desprotección infantil pueden traducirse décadas después en mayor vulnerabilidad a enfermedades mentales y somáticas.

Referencia The epigenetic impacts of pubertal acceleration following early caregiver disruptions. Ellen Jopling et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2504216122

Un problema de salud pública a futuro

Los hallazgos no implican que todas las personas que sufrieron abandono durante la infancia desarrollen luego estas enfermedades, pero sí subrayan cómo la inestabilidad temprana puede programar trayectorias de crecimiento con costes biológicos graves. Los investigadores plantean que la aceleración en la pubertad podría ser una respuesta adaptativa, un intento del organismo por “recuperar el atraso”, que a la larga tiene un coste elevado a nivel celular.

En consecuencia, si se busca reducir la carga futura de enfermedades mentales y físicas en la sociedad en general, los científicos sugieren que se debe mirar al presente de la infancia y priorizar la estabilidad y el acompañamiento afectivo como medidas de salud pública. La reducción en los cambios de cuidadores, la disminución en los procesos de institucionalización y la promoción de lazos más fuertes con los niños puede derivar en menores riesgos de salud a largo plazo.