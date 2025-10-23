¿El cerebro despierta mientras soñamos?

La mayor base de datos jamás creada que combina grabaciones de la actividad cerebral durante el sueño con informes de la dinámica onírica ha desvelado que cuando los sueños ocurren en fase NREM, o sea la etapa más tranquila y sin movimientos oculares, la actividad cerebral se parece más a la vigilia que al sueño profundo, como si el cerebro estuviera "parcialmente despierto".

Un consorcio internacional de investigadores, gestionado por la Fundación Bial, ha publicado un estudio coordinado por la Universidad de Monash (Australia) en la revista Nature Communications en el cual concluyen que, en ocasiones, la actividad cerebral durante el sueño se parece más a la de la vigilia que a aquella que caracteriza al sueño profundo. En consecuencia, podría decirse que el cerebro “despierta” durante algunas etapas de los sueños.

El proyecto DREAM (Dream EEG and Mentation) reúne la mayor base de datos hasta la fecha sobre actividad electro/magnetoencefalográfica (M/EEG) conectada a reportes oníricos: 20 conjuntos de datos iniciales, 505 participantes y 2.643 eventos registrados y clasificados, con seguimientos que llegan hasta el instante mismo del despertar. Esa escala y amplia información permite analizar patrones que antes quedaban ocultos por el tamaño limitado de los estudios individuales.

Experiencias oníricas más allá de la fase REM

¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Por un lado, los informes subjetivos de experiencia relacionada al sueño no se limitan a la fase REM o con movimientos oculares, más estudiada y caracterizada: también aparecen en etapas NREM (no REM) más tranquilas, aunque con menor frecuencia. Por otro lado, cuando aparecen sueños durante NREM, la firma eléctrica del cerebro en muchos casos se asemeja más a la vigilia que al sueño profundo, lo cual ha llevado a los autores a describir un estado “parcialmente despierto” en términos neurofisiológicos.

Los científicos aplicaron algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) a características extraídas de la información electroencefalográfica (EEG) y pudieron predecir si un participante en el estudio estaba teniendo experiencia consciente en el momento anterior al despertar. Esto abre la puerta a identificar de manera más precisa no solo cuándo soñamos, sino qué tipo de experiencia onírica está ocurriendo en cada situación.

Referencia A dream EEG and mentation database. William Wong et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61945-1

Vigilia parcial

De acuerdo a una nota de prensa, el cerebro no vuelve a un estado de vigilia sostenida en sentido estricto: el organismo sigue dormido y cumple funciones propias del sueño. Pero la presencia de actividad eléctrica similar a la vigilia durante episodios oníricos señala que ciertos circuitos corticales pueden reinstaurar dinámicas propias de la consciencia, mientras el resto del cerebro continúa en modo de reposo. Es una especie de “vigilia localizada” o parcial, no una reactivación total.

Vale destacar que “la investigación es el resultado de los esfuerzos de 53 autores de 37 instituciones en 13 países, y representa un paso clave en la exploración científica de la consciencia humana, al reunir y poner a disposición décadas de investigación sobre los sueños en un solo lugar", concluyó en el comunicado Giulio Bernardi, uno de los integrantes del equipo y especialista de la IMT School for Advanced Studies Lucca, en Italia.