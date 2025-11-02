Los científicos consiguen que los ratones menstrúen, una esperanza para millones de mujeres

Un equipo científico ha conseguido que los ratones experimenten la menstruación, replicando con precisión el ciclo femenino humano. Este avance permitirá investigar y tratar enfermedades y dolencias que afectan a millones de mujeres.

Durante siglos, el estudio de la menstruación se ha visto restringido por la falta de modelos animales adecuados, ya que menos del 2% de los mamíferos experimentan menstruación de forma natural. Los ratones y las ratas, principales animales de laboratorio, no menstrúan, lo que ha dificultado comprender los mecanismos celulares y genéticos que regulan el desprendimiento y regeneración del endometrio humano.

Ante este reto, un equipo de investigadores ha conseguido crear, mediante ingeniería genética y activación química controlada, un modelo transgénico de ratón capaz de menstruar de forma similar al ser humano, abriendo un nuevo horizonte para la investigación menstrual y la salud ginecológica. Los resultados de esta investigación se publican en BioRxiv.

En la menstruación humana, la capa interna funcional del endometrio se desprende cíclicamente, mientras que una capa basal, rica en células progenitoras, permanece intacta y permite la regeneración del tejido sin cicatrices. La clave de este proceso es la decidualización: una transformación de los fibroblastos endometriales inducida por la progesterona tras la ovulación, preparando el útero para un posible embarazo.

Si no hay gestación, la caída hormonal activa la degradación y expulsión del tejido diferenciado, que se elimina en cada ciclo menstrual. En ratones normales, la decidualización solo ocurre si el embrión se implanta y no forma parte del ciclo ovárico espontáneo, lo que impedía hasta ahora que estos animales experimentaran menstruación.

Modificación genética

Esta investigación modificó genéticamente dos líneas de ratones, dotándolos de receptores diseñados (DREADDs) que, activados farmacológicamente, permiten inducir la decidualización en presencia de progesterona. El control preciso de señales de calcio en el epitelio y niveles de cAMP (un marcador biológico) en los fibroblastos del endometrio logra simular los eventos hormonales y celulares que desencadenan la menstruación humana.

cAMP: la clave del experimento Los niveles de cAMP se refieren a la concentración intracelular de adenosín monofosfato cíclico, una molécula que actúa como segundo mensajero en muchas rutas de señalización celular. El cAMP traduce señales generadas fuera de la célula —como las hormonas— en respuestas específicas dentro de la célula, regulando funciones tan variadas como la activación de enzimas o la expresión genética.

En el contexto del endometrio y la menstruación, el aumento de cAMP en los fibroblastos endometriales es crucial para inducir la decidualización, es decir, la transformación de estos fibroblastos en las células especializadas necesarias para preparar el útero para un posible embarazo. Por tanto, elevar los niveles de cAMP en estos fibroblastos permite simular eventos clave del ciclo menstrual, como se ha hecho en el estudio con ratones transgénicos, facilitando así la inducción controlada de un proceso similar al menstrual humano.

Tras la activación química y la caída de la progesterona, los ratones presentan sangrado vaginal visible durante varios días, así como desprendimiento y regeneración completa del tejido, imitando el ciclo femenino con posibilidad de repetirlo múltiples veces sin afectar la fertilidad.

Réplica de patrones humanos

Este modelo llamado X-Mens permite observar, como nunca, la dinámica de los procesos menstruales. Los análisis histológicos y transcriptómicos han confirmado que los cambios celulares y genéticos en los ratones X-Mens reproducen con gran fidelidad los patrones humanos, tanto en la organización de las capas endometriales, como en la expresión de genes marcadores de la decidualización y el desprendimiento. El estudio revela que la génesis y maduración de capas decidualizadas del útero se da en patrones concéntricos —desde células jóvenes en la periferia hacia células maduras en el centro—, mostrando una organización espacial que antes se desconocía.

Referencia Induction of menstruation in mice reveals the regulation of menstrual shedding. Çağrı Çevrim et al. BioRxiv, October 09, 2025. DOI:https://doi.org/10.1101/2025.10.08.681007

Disponer de un modelo animal tan parecido a la menstruación humana permitirá avanzar en el estudio de patologías como la endometriosis, el dolor menstrual, la infertilidad y la regeneración uterina. Además, facilita investigaciones sobre el papel de las células madre, las respuestas inmunes y los procesos inflamatorios, ofreciendo una ventana experimental inédita para probar terapias, investigar mecanismos desconocidos y buscar soluciones a problemas que afectan a millones de personas.

Según informa la revista Science, el equipo planea usar los nuevos ratones para investigar las vías que contribuyen al sangrado menstrual abundante.

Confía en que el trabajo alumbre tratamientos que usen ARN mensajero para interrumpir esas vías, haciendo que los períodos sean menos problemáticos para las personas con esa afección.