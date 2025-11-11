La Realidad Extendida abandona la promesa para convertirse en motor de transformación digital en España

El evento DescubreXR Pro 2025, que se celebra esta semana en Lleida con 200 profesionales de alto nivel, marca el punto de inflexión hacia una estrategia empresarial consolidada en España. Con una creciente convergencia con inteligencia artificial, la realidad extendida ya no es una tecnología emergente, sino una herramienta estratégica de competitividad.

La Realidad Extendida (XR), que engloba a la Realidad Virtual (VR), Aumentada (AR) y Mixta (MR), ha dejado de ser una promesa futurista para consolidarse como una herramienta estratégica de negocio. Esta madurez del ecosistema español será el foco central de DescubreXR Pro 2025, un encuentro empresarial selectivo diseñado para conectar esta tecnología transformadora con líderes y profesionales de todos los sectores a nivel nacional.

Tras seis ediciones exitosas dirigidas al público general, el evento evoluciona hacia un formato exclusivo para profesionales, buscando fomentar la colaboración, el intercambio de conocimiento y, crucialmente, la generación de nuevas oportunidades de negocio.

El salto a la estrategia empresarial

DescubreXR Pro 2025, organizado por INMERSIVA XR (Asociación de Realidad Extendida de España) en colaboración con un grupo destacado de empresas españolas de XR y entidades internacionales como la asociación mundial VR/AR o XR4Europe, se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en La Llotja de Lleida.

La limitación de asistencia a tan solo 200 profesionales subraya su enfoque de alta dirección. El evento está dirigido específicamente a directivos, CTOs, innovadores, productoras, desarrolladores e instituciones que están impulsando activamente la transformación digital dentro de sus organizaciones mediante el uso de la XR.

Según INMERSIVA XR, el evento es "el reflejo de un sector que ha alcanzado su madurez". La conversación ya no gira en torno a "explorar posibilidades", sino en "construir un futuro donde la Realidad Extendida sea una herramienta estratégica de transformación y competitividad".

Convergencia tecnológica inteligente

La edición de 2025 destaca por la convergencia de la Realidad Extendida con otras tecnologías clave, mencionando específicamente la Inteligencia Artificial (IA). Esta combinación señala la dirección hacia soluciones aún más sofisticadas y aplicables en diversos campos.

A lo largo de la jornada, se celebrarán conferencias y mesas redondas enfocadas en la aplicación práctica de la XR en una amplia gama de sectores. La agenda abordará la integración de la Realidad Extendida en áreas como salud, aplicaciones industriales, marketing, formación, ocio digital, cultura y patrimonio.

El ecosistema XR en España se está consolidando como un motor de innovación transversal en sectores esenciales como la educación, la industria, la salud, el turismo y el marketing.

El 83% de empresas europeas de XR operan globalmente, pero el 70% nunca ha recibido financiación pública y la mayoría obtiene ingresos inferiores a €250.000 anuales. Metodología: 229 respuestas de PYMEs, startups y universidades en Portugal, España, Irlanda, Francia y Alemania (mayo-agosto 2024).

229 respuestas de PYMEs, startups y universidades en Portugal, España, Irlanda, Francia y Alemania (mayo-agosto 2024). Resultado destacado: Las empresas europeas operan como agencias de servicios personalizados, no como desarrolladores de plataformas, limitando la soberanía digital europea.

Las empresas europeas operan como agencias de servicios personalizados, no como desarrolladores de plataformas, limitando la soberanía digital europea. Fortaleza competitiva: Europa destaca en contenido inmersivo ético y centrado en el ser humano, con aplicaciones consolidadas en educación, sanidad, industria y cultura.

Europa destaca en contenido inmersivo ético y centrado en el ser humano, con aplicaciones consolidadas en educación, sanidad, industria y cultura. Propuesta de mejora: Simplificar acceso a la financiación, crear centros regionales de experiencia XR, fortalecer alianzas universidad-empresa, y desarrollar infraestructuras de demostración industrial.

Informe Industria XR 2025

El sector de la XR, especialmente en lo que tiene que ver con la industria y el entretenimiento, presenta un despegue, la alianza con la IA y la forma en que ayuda a la competitividad, todo esto se describe en el Informe Industria XR 2025 que se analizará en el evento profesional.

Y en este evento se entregarán distintos premios en diferentes categorías técnicas y empresariales. En la de concepto y narrativa compiten y destacan como aspirantes ACCIONA Living & Culture, que ha diseñado y producido la experiencia de realidad virtual ART MASTERS: A Virtual Reality Experience, con la colaboración del Museo Nacional del Prado, o LAVINIA NEXT con "Realidades a solas" (CRUZ ROJA), la soledad no deseada.