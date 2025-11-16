El genoma humano podría preservarse millones de años gracias a un sorprendente cristal

Un pequeño disco de sílice convertido en un cristal de memoria tendría la capacidad de resguardar la información genética humana hasta mucho después que cualquier forma de vida sobre la Tierra se haya convertido en polvo y los océanos se hayan secado, según los investigadores. Los científicos creen que el almacenamiento de datos 5D eterno mediante estos dispositivos podría registrar la historia de la humanidad y preservarla para la posteridad del Universo.

Mientras otros formatos de almacenamiento de datos se degradan con el tiempo, los “cristales de memoria 5D” desarrollados por científicos de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, pueden almacenar hasta 360 terabytes de información por disco sin pérdida de datos durante miles de millones de años, incluso a elevadas temperaturas.

Según una nota de prensa, cada disco circular transparente confeccionado en sìlice puede resguardar información sobre el ADN y preservar el código genético humano prácticamente para siempre: los “cristales de memoria 5D” podrían ser la llave oculta o el “Santo Grial” para que la humanidad “regrese” luego de su extinción miles de millones de años hacia el futuro, si la ciencia es capaz de desarrollar las tecnologías necesarias para ese fin.

Casi eterno

Al mismo tiempo, la nueva tecnología también podrá usarse para crear un registro duradero de los genomas de especies de plantas y animales en peligro de extinción, también pensando en su reinserción en el planeta en el futuro, o quizás en su inclusión en otros mundos terraformados. El cristal de memoria es equivalente al cuarzo fundido, uno de los materiales más resistentes química y térmicamente que pueden hallarse en la Tierra.

Es capaz de soportar los extremos más altos y bajos de congelación, fuego y salir indemne de temperaturas de hasta 1000°C. El cristal también puede soportar una fuerza de impacto directa de hasta 10 toneladas por centímetro cuadrado y no se modifica ante una larga exposición a la radiación cósmica.

Mediante láseres ultrarrápidos, los investigadores lograron inscribir con precisión los datos en huecos nanoestructurados orientados dentro de los discos de sílice, con tamaños tan pequeños como 20 nanómetros. Este método de codificación utiliza dos dimensiones ópticas y tres coordenadas espaciales para escribir en todo el material, por eso se considera un “cristal de memoria 5D”.

Resucitando especies

“Sabemos que el material genético de organismos simples se puede sintetizar y usar en una célula existente para crear un espécimen vivo viable en un laboratorio. El cristal de memoria 5D abre posibilidades para que otros investigadores construyan un repositorio eterno de información genómica, a partir de la cual se puedan restaurar organismos complejos como plantas y animales si la ciencia lo permite en el futuro”, indicó en el comunicado el profesor Peter Kazansky, líder del equipo de investigadores.

Al momento de diseñar el cristal, que se almacenó en el Archivo de Memoria de la Humanidad en Hallstatt, Austria, una especie de “cápsula del tiempo” en el interior de una cueva de sal, el equipo científico consideró que los datos podrían ser recuperados por una inteligencia superior en el futuro: por eso, una clave visual incorporada en el cristal brinda conocimientos sobre los datos almacenados y cómo se podrían usar.

La clave muestra los elementos universales (hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno), las cuatro bases de la molécula de ADN (adenina, citosina, guanina y timina) con su estructura molecular y su colocación en la estructura de doble hélice del ADN. También muestra cómo los genes se posicionan en un cromosoma, que luego se puede insertar en una célula. (Una primera versión de este artículo se publicó el 27 de septiembre de 2024)