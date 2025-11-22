¿Von Braun predijo en 1948 que Elon (Musk) sería el gobernador de Marte?

Una conjetura iniciada en redes sociales sugiere que Wernher Von Braun, figura clave en el programa Apollo de la NASA, predijo hace más de 70 años que un tal Elon gobernaría una colonia humana en Marte. El fuerte impulso a la colonización de Marte por parte del empresario y ahora funcionario estadounidense Elon Musk y su empresa SpaceX encendió el fuego de la polémica. ¿La idea tiene algún fundamento o es una simple coincidencia?

El 27 de enero, una publicación en X se volvió viral luego de afirmar que Wernher Von Braun, el famoso científico e ingeniero aeroespacial alemán-estadounidense responsable de varias de las innovaciones que hicieron posible el programa Apollo de la NASA en las décadas de 1960 y 1970, había predicho que un líder llamado “Elon” guiaría la colonización de Marte por parte de la humanidad. Es evidente la referencia a Elon Musk, titutar de SpaceX, Starlink, la propia red social X y ahora funcionario de la nueva administración Trump en Estados Unidos.

La idea, que el propio Musk reprodujo en su perfil de X con un toque de ironía, se sustenta en un pasaje del libro “The Mars Project”, en el que se menciona a un personaje “Elon” como el gobernador de una colonia humana en Marte, administrada por una especie de tecnocracia cuyo líder es sometido a la voluntad popular cada 5 años. Vale destacar que la obra, concebida en 1948 como un documento técnico, fue posteriormente adaptada para transformarse en una novela de ciencia ficción y ser editada en 1953.

Ficción y avance científico

En “The Mars Project”, sin embargo, Von Braun desarrolla algunos conceptos técnicos que se mezclan con la ficción en cuanto a las posibilidades de la humanidad para establecerse definitivamente en Marte. Es más: un libro publicado por la NASA en 2001 sobre la historia de los esfuerzos humanos para llegar al Planeta Rojo menciona a esta obra de Von Braun como “el libro más influyente sobre la planificación de misiones humanas a Marte“.

Esto significa que, como sucede con casi todo el legado de Von Braun, el libro que inició la polémica es tan valorado como discutido: ex-miembro del Partido Nazi, Von Braun trabajó en el programa de cohetes V-2 de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ser llevado a los Estados Unidos bajo la Operación Paperclip. Posteriormente, sus innovaciones en el campo de la ingeniería aeroespacial lo convirtieron en una figura clave del programa Apollo de la NASA, que permitió la llegada del ser humano a la Luna.

El posteo inicial en X que marcó la extraña coincidencia entre la obra de Von Braun y Musk.

Posibles explicaciones

Sin embargo, como indica un artículo publicado en The Debrief, la coincidencia en el nombre Elon podría explicarse de una forma algo más simple, antes de pensar en una profecía al mejor estilo Nostradamus: una posibilidad es que Von Braun haya buscado un nombre neutral, sin referencias alemanas o estadounidenses, en función del contexto en el cual se produjo la obra.

Otra alternativa es algo más “mística”, pero para nada profética: de fuertes raíces ateas, el científico alemán-estadounidense se convirtió posteriormente al cristianismo evangélico. De acuerdo a ese cambio en sus creencias, la referencia al nombre Elon reflejaría su aparición en tres ocasiones en la Biblia Hebreo-Cristiana, principalmente en el Libro de Jueces, donde un líder de los antiguos israelitas de la tribu de Zabulón se llama Elon.

El poder anticipatorio de la literatura

Aunque sería posible continuar mencionando múltiples explicaciones para una coincidencia o para una supuesta “profecía”, la realidad es que la polémica subraya una vez más la importancia que puede llegar a tener la ciencia ficción y sus escenarios futuristas en el desarrollo de la ciencia. Muchas veces, lo imaginado por los autores termina transformándose después en una realidad científica.

De la misma forma que Von Braun ideó una posible terraformación de Marte hace más de 70 años, ahora Musk parece decidido a hacer su aporte para volverla una realidad en las próximas décadas. Algo similar había sucedido, por mencionar un ejemplo, con las obras de Julio Verne en el siglo XIX y la llegada a la Luna concretada en el siglo XX, en la cual Von Braun tuvo una importante participación. (Una primera versión de este artículo se publicó el 31 de enero de 2025)