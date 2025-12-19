Los arqueólogos crean videojuegos con IA para ilustrar sobre la prehistoria

Los científicos han utilizado inteligencia artificial y herramientas digitales gratuitas para crear un videojuego dinámico y educativo sobre la Edad de Piedra: la nueva tecnología, que no requiere fuertes habilidades técnicas, tiene el potencial de revolucionar la comunicación digital del patrimonio cultural.

Un grupo de arqueólogos liderado por la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, está experimentando con Inteligencia Artificial (IA) para crear videojuegos didácticos que acerquen la prehistoria al público. El proyecto combina herramientas gratuitas como Unreal Engine y MetaHuman con servicios de IA conversacional, para construir entornos 3D y personajes que responden en lenguaje natural.

Video: videojuegos educativos para recrear la vida en la Edad de Piedra. Crédito: University of Copenhagen.

De los yacimientos al joystick: arqueología y videojuegos impulsados por IA

Esto permite a los jugadores conversar con recreaciones de personas del Neolítico y explorar el contexto de los monumentos funerarios reales, según una nota de prensa. Los investigadores sostienen que estas iniciativas pueden democratizar la difusión del patrimonio cultural.

Donde antes se necesitaban equipos costosos y programadores especializados, hoy basta con tutoriales accesibles en línea y modelos de lenguaje para realizar prototipos de escenarios históricos y ajustar los guiones a medida que avanza la investigación. En otras palabras, la barrera técnica se ha reducido de forma notable gracias a recursos gratuitos y comunidades abiertas.

En un nuevo estudio publicado en la revista Advances in Archaeological Practice, los autores describen la metodología empleada: fotogrametría para modelar estructuras, Unreal Engine para montar el contexto y plataformas de IA para dotar de voz y memoria a los personajes no jugables (NPC).

La prehistoria se vuelve interactiva

El juego central toma como punto de partida grabaciones reales de dos dolmenes bien conservados en la isla de Funen y propone un diálogo entre un arqueólogo y una mujer de la Edad de Piedra, ambos impulsados por prompts (instrucciones para la IA) y por bancos de conocimiento arqueológico compilados por el equipo.

Referencia Gamifying the Past: Embodied LLMs in DIY Archaeological Video Games. Mikkel Nørtoft et al. Advances in Archaeological Practice (2025). DOI:https://www.doi.org/10.1017/aap.2025.10106

Los científicos advierten sobre el riesgo de anacronismos, estereotipos o dramatizaciones excesivas que podrían deformar la percepción del pasado. Por eso proponen prácticas para evitar roles de género estereotipados, para incluir avisos sobre contenido sensible y para mantener la posibilidad de actualizar las narrativas según nuevos hallazgos.

Además, los modelos de lenguaje amplio (LLM) comerciales usados suelen incorporar filtros para evitar lenguaje dañino, en tanto que los desarrollos predeterminados tienden a evitar representaciones gráficas de violencia. A partir de estas consideraciones éticas, los beneficios pedagógicos son claros: un juego interactivo permite aprender explorando, formulando preguntas y recibiendo respuestas contextuales en tiempo real.