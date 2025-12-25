Descubren la firma cerebral de la “mente en blanco”: qué pasa en el cerebro cuando no pensamos en nada

Los investigadores han logrado definir cómo se expresa en el cerebro el "bloqueo mental" o el momento en que tenemos la "mente en blanco" y no pensamos absolutamente en nada. El estudio identifica patrones neuronales específicos durante los momentos en que la mente no genera pensamientos ni imágenes: no es distracción, sino un estado cerebral distinto.

Científicos del Paris Brain Institute, en Francia, han identificado una firma neural asociada a la “mente en blanco”, ese instante subjetivo en el que una persona no percibe pensamientos, imágenes ni contenido mental. Los especialistas han diferenciado este fenómeno de otros estados como la atención concentrada o el divague mental. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), combina registros electrofisiológicos y medidas conductuales para mapear cuándo y cómo sucede ese “apagón” mental.

El equipo reclutó a 62 adultos sanos, que realizaron tareas prolongadas de atención mientras se registraba su actividad cerebral mediante electroencefalografía de alta densidad (hdEEG). Los participantes informaron, mediante sondeos intermitentes, episodios de “mente en blanco" o bloqueo mental, que los investigadores compararon con tramos de atención efectiva y con episodios de divague o desconcentración.

Esta combinación de registros permitió identificar patrones reproducibles ligados a la ausencia de contenido mental: los especialistas habían hallado la firma cerebral específica de la "mente en blanco".

Qué ocurre en el cerebro cuando no pensamos en nada: el bloqueo mental

Los hallazgos muestran un conjunto de cambios claros durante los episodios de bloqueo mental: reducción de la conectividad entre redes cerebrales distantes, disminución de la complejidad y de la actividad rápida en regiones posteriores del cerebro y una alteración del procesamiento visual tardío. Este último aspecto refiere a la breve etapa tras un estímulo, que en modelos contemporáneos se asocia al acceso consciente a la información.

En conjunto, estos rasgos sugieren que durante la mente en blanco el cerebro pierde acceso eficaz a la información sensorial y reduce la comunicación entre áreas necesarias para sostener la experiencia consciente.

De acuerdo a una nota de prensa, a nivel conductual los episodios se acompañaron de signos modestos pero consistentes: las personas estaban algo más somnolientas, respondían más despacio y cometían más errores en la tarea que realizaban.

Los científicos interpretan estos datos como un indicio de que la mente en blanco no es solo una falla de memoria o una pérdida momentánea de atención, sino un estado distinto y diferenciado en el cual determinadas partes del cerebro entran momentáneamente en un modo similar al sueño, aunque la persona esté despierta.

Mente en blanco, consciencia y aplicaciones clínicas

Una observación importante es que la mente en blanco difiere neurofisiológica y funcionalmente tanto de la atención enfocada como del divague mental: mientras este último mantiene contenido interno, como pensamientos o fantasías, la mente en blanco se define por la ausencia de contenido y por una desconexión cerebral más marcada.

Referencia Behavioral, experiential, and physiological signatures of mind blanking. Esteban Munoz-Musat et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2510262122

Esto plantea la posibilidad de concebir a la consciencia relacionada a la vigilia como un mosaico de estados encadenados con ciertas intermitencias, y no como un flujo continuo e ininterrumpido de consciencia.

Los científicos creen que comprender la firma de la mente en blanco podría ayudar a explicar fenómenos clínicos, como por ejemplo su mayor prevalencia en personas con ansiedad generalizada o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), permitiendo detectar estos episodios de forma automática mediante señales cerebrales, sin depender únicamente de información personal subjetiva.