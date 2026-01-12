Descubren cómo los tiburones de 400 años conservan una visión perfecta

Los investigadores creen que los tiburones de Groenlandia mantienen la visión durante siglos sin signos de degeneración retiniana gracias a un mecanismo de reparación del ADN en la retina. Los hallazgos podrían inspirar futuros tratamientos contra enfermedades visuales relacionadas con la edad.

Debido a que el tiburón de Groenlandia vive en las oscuras profundidades del océano y a menudo está infestado de parásitos que se adhieren a sus ojos, los científicos creían que esta especie, extremadamente longeva, era funcionalmente ciega. Ahora, un estudio publicado en la revista Nature Communications refuta esta concepción, cuestionando lo que se sabe sobre el envejecimiento, la visión y la longevidad.

El equipo internacional de científicos, liderado desde la Universidad de California en Irvine, en Estados Unidos, analizó los ojos del tiburón de Groenlandia, una de las especies vertebradas más longevas, con individuos que pueden superar los 400 años de edad, y descubrieron señales de mecanismos moleculares que protegen la retina y mantienen activos pigmentos fotosensibles a lo largo de siglos.

Un punto clave es que los científicos detectaron que las retinas no muestran signos habituales de degeneración asociada a la edad. Además, la rodopsina, la proteína responsable de captar luz en condiciones de baja luminosidad, permanece funcional y está afinada para detectar longitudes de onda azul, algo que encaja con el ambiente oscuro del Ártico profundo donde habitan estos animales.

Ojos que no envejecen: el misterio de los tiburones más longevos

¿Cómo lo consiguen? El estudio señala que hay una maquinaria de reparación del ADN y mecanismos de mantenimiento celular en las células retinianas, que parecen preservar la integridad del tejido ocular durante siglos. Los autores compararon perfiles moleculares y observaron actividad genética asociada con reparación del daño genómico y protección frente al estrés oxidativo, procesos que en humanos se asocian con enfermedades como la degeneración macular.

Estas observaciones sugieren rutas biológicas que, en el futuro, podrían inspirar estrategias para ralentizar o prevenir la pérdida de visión relacionada con la edad en nuestra especie. Por supuesto, se trata de indicios que requerirán extensas investigaciones y una adaptación a la biología humana.

Cómo los tiburones de Groenlandia mantienen la vista durante siglos

Los ejemplares analizados fueron capturados entre 2020 y 2024 frente a la isla Disko (Groenlandia): los ojos se conservaron y se sometieron a análisis histológicos y moleculares en laboratorios especializados, de acuerdo a una nota de prensa. Los investigadores relatan que pese al enorme tamaño de las córneas y retinas, muy por encima de lo habitual en modelos de laboratorio, no se observaron signos masivos de muerte celular ni de atrofia retiniana, condiciones esperables en tejidos tan antiguos.

Referencia The visual system of the longest-living vertebrate, the Greenland shark. Lily G. Fogg et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-67429-6

Según publica Nautilus, estudiar especies longevas puede revelar estrategias evolutivas de mantenimiento tisular que la investigación médica podría aprovechar para diseñar nuevos tratamientos contra glaucoma, degeneración macular u otras dolencias vinculadas al envejecimiento ocular.

Mientras tanto, el hallazgo abre preguntas sobre cómo la ecología y la biología molecular se combinan para sostener funciones sensoriales durante siglos, integrando aspectos como escasa luz, metabolismo lento o presencia de parásitos oculares. En tanto, la conservación de estas poblaciones es también imprescindible: los tiburones de Groenlandia tienen aún muchas lecciones de longevidad para darnos.