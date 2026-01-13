Un estudio revela que una mayor exposición a la luz natural mejora el rendimiento cognitivo

Los neurocientíficos han demostrado que una mayor exposición a la luz diurna influye positivamente en diferentes aspectos de la cognición: mejora la atención, la sensación de alerta y la capacidad de reacción, entre otros aspectos.

Un trabajo internacional liderado por neurocientíficos de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, concluye que una mayor exposición a la luz natural en el día mejora varias facetas del rendimiento cognitivo. El estudio, publicado en la revista Communications Psychology, evaluó a adultos mientras seguían su rutina diaria e identificó mejoras en la atención sostenida, en la sensación de vigilia y en la velocidad de reacción.

La investigación registró la exposición a la luz diurna de 58 participantes durante siete días mediante monitores de luz llevados en la muñeca, y combinó esos datos con pruebas cognitivas que las personas realizaron a través de una aplicación móvil diseñada por los investigadores.

Cómo la luz natural influye en el rendimiento cognitivo

Los resultados muestran que la exposición a luz brillante durante el día se asoció con un aumento de entre el 7 % y el 10 % en la rapidez de respuesta cuando se comparó con condiciones de iluminación más tenue, además de una mayor capacidad para mantener la atención en tareas visuales.

Los autores remarcan que no solamente importa la cantidad de luz, sino también la consistencia: patrones de exposición estables, caracterizados por días con iluminación más brillante y pocos cambios bruscos entre claro y oscuro, se vincularon con mejores resultados.

Al mismo tiempo, las personas con tendencia a acostarse más temprano mostraron una relación más marcada entre la luz reciente y la sensación de somnolencia. Según una nota de prensa, esto indica que el sueño y la rutina diaria modulan cómo la luz impacta sobre la atención y otros aspectos cognitivos.

Qué papel juega el reloj biológico en la función mental

Desde el punto de vista fisiológico, el efecto se explicaría por la acción de células fotosensibles especiales en la retina, conocidas como ipRGC, que contienen melanopsina y responden con preferencia al espectro azul-verde. Estas células envían señales a los relojes biológicos y a sistemas que regulan la vigilia, la pupila y el estado de ánimo, modulando así funciones cognitivas fuera del ámbito de la visión convencional.

Referencia Relationships between light exposure and aspects of cognitive function in everyday life. Altug Didikoglu et al. Communications Psychology (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44271-025-00373-9

El estudio incluyó además una sesión de laboratorio con 41 participantes, para medir respuestas de la pupila y comparar la percepción subjetiva de luz con las mediciones objetivas. Aunque los datos de campo y laboratorio se complementan, los especialistas mencionan que las observaciones en la vida real son cruciales para entender el impacto cotidiano de la luz natural.

Los investigadores sugieren que optimizar la iluminación en entornos laborales, escuelas y hospitales podría mejorar la seguridad, la productividad y el bienestar cognitivo, especialmente en puestos con baja iluminación o durante turnos largos. Sin embargo, advierten que el estudio observa asociaciones en condiciones naturales: se necesitan más investigaciones para precisar la dosis, los espectros y los momentos del día que maximicen beneficios sin afectar el sueño.