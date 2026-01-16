Ötzi, el Hombre de Hielo, portaba una cepa de alto riesgo del virus del papiloma humano

El análisis de genomas humanos prehistóricos ha revelado la presencia del virus del papiloma humano tipo 16 (HPV16), una variante asociada hoy a distintos tipos de cáncer, en Ötzi, el Hombre de Hielo, y en otro individuo que vivió hace 45.000 años. El hallazgo abre nuevas hipótesis sobre la historia evolutiva de este patógeno.

Un estudio publicado en bioRxiv afirma que dos individuos prehistóricos, la famosa momia alpina Ötzi, de 5.300 años, popularizada como el Hombre de Hielo, y el denominado hombre de Ust'-Ishim, de hace unos 45.000 años, portaban fragmentos del virus del papiloma humano tipo 16 (HPV16), un genotipo asociado hoy con varios tipos de cáncer, según informa Live Science.

La evidencia molecular más antigua de HPV16 en humanos modernos

Los investigadores analizaron datos genómicos públicos previamente obtenidos de ambos restos y hallaron múltiples fragmentos de ADN que coinciden con referencias conocidas de HPV16, en particular con la sublínea denominada HPV16A, lo cual sugiere que la infección ya circulaba en el Homo sapiens mucho antes de lo que se pensaba.

El hallazgo se considera la evidencia molecular más temprana hasta ahora de HPV16 en humanos modernos. Si se confirma, la presencia del virus en épocas tan antiguas desafía hipótesis previas que situaban su entrada en nuestra especie como resultado de cruces con neandertales.

Aunque la muestra es mínima, contando solo con dos individuos, y el resultado se basa en la detección de fragmentos cortos de ADN en conjuntos de datos de secuenciación antigua, un material sensible a la contaminación y a errores de ensamblaje, los expertos consideran que los análisis bioinformáticos realizados parecen rigurosos y que las coincidencias halladas no son triviales.

Virus del papiloma humano: una historia más larga explicaría su diversidad actual

Desde el punto de vista evolutivo, la detección de HPV16A en individuos separados por decenas de miles de años y por grandes distancias geográficas apoya la idea de que los papilomavirus oncogénicos acompañan a los primates y a los humanos desde tiempos muy antiguos, coevolucionando con sus hospedadores. Esto podría explicar la amplia diversidad y adaptación de estos virus en poblaciones humanas actuales.

Referencia Oncogenic HPV types identified in Paleolithic and Chalcolithic human genome sequencing data from Ust’-Ishim and Ötzi. Juliana B. Yazigi et al. bioRxiv (2025). DOI:https://doi.org/10.64898/2025.12.14.694221

El descubrimiento no implica que las poblaciones antiguas sufrieran tasas de cáncer comparables a las actuales. La relación entre infección por HPV y cáncer depende de muchos factores, como variantes virales, inmunidad, cofactores ambientales y tiempo de infección, que no pueden recuperarse de forma fiable en individuos aislados.

Al ampliar la búsqueda en más genomas antiguos y aplicar controles estrictos para confirmar la autenticidad de las señales virales, estas pruebas ampliarían nuestro entendimiento sobre la historia profunda de agentes patógenos humanos y sobre cómo algunas infecciones se convirtieron en compañeras persistentes de nuestra especie a lo largo del tiempo.