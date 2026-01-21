Adicción a los videojuegos online: un problema en aumento entre los adultos jóvenes

Investigadores de España e Italia informan de una prevalencia del trastorno de los videojuegos online a nivel mundial del 6,1 % entre adultos de 18 a 35 años de edad, en una tendencia en ascenso y preocupante con impacto en la salud mental y la vida laboral.

El trastorno por videojuegos online (Internet Gaming Disorder, IGD) ya no es solo un problema adolescente: un estudio publicado en la revista Addictive Behaviors indica que afecta a una porción significativa de adultos jóvenes, con consecuencias claras para la salud pública y el desarrollo personal y profesional.

Adultos jóvenes en riesgo, en una etapa clave de la vida

El estudio global, desarrollado por especialistas de la Universidad de Valencia, en España, la Universidad de Turín, en Italia, y otras instituciones académicas combinó decenas de investigaciones y concluyó que aproximadamente una de cada dieciséis personas entre los 18 y los 35 años de edad se ve afectada por la adicción a los videojuegos online, alrededor de un 6,1 %.

La cifra proviene de una revisión sistemática y un metaanálisis que examinó casi un centenar de muestras y cerca de 150.000 participantes, buscando ofrecer una estimación específica del impacto entre los adultos jóvenes. Los autores señalan que los resultados varían según los instrumentos de diagnóstico empleados, el tipo de muestra y la calidad metodológica de las investigaciones.

Según indica Medical Xpress, la etapa entre los 18 y los 35 años suele estar marcada por transiciones clave: estudios, inicio de la vida laboral, búsqueda de independencia financiera y cambios en las relaciones personales. Frente a esto, diferentes adicciones y trastornos pueden ser una salida atractiva cuando las dudas ganan el centro de la escena.

Mejorar el diagnóstico y la prevención del trastorno por videojuegos online

De esta manera, para un subconjunto de jóvenes los videojuegos online pueden convertirse en un mecanismo de afrontamiento o "escape" frente al estrés, la ansiedad o la incertidumbre, derivando en pérdida de control, abandono de otras actividades y deterioro en las relaciones o el desempeño laboral y académico. Esa confluencia de factores biográficos y psicosociales aumenta la vulnerabilidad en este grupo.

Referencia Prevalence of Internet gaming disorder in young adults: a systematic review and meta-analysis. Júlia Gisbert-Pérez et al. Addictive Behaviors (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2025.108576

Los expertos destacaron que la forma en que se mide el trastorno por videojuegos online condiciona las estimaciones. Las muestras compuestas exclusivamente por jugadores tienden a mostrar prevalencias más altas, por encima del 8 % en algunos análisis, mientras que las muestras mixtas de población general registran porcentajes menores, de alrededor del 5,5 %, según informa MQ Mental Health Research.

A partir de estos hallazgos, investigadores y organizaciones de salud trabajan en una doble estrategia: mejorar la homogeneidad y validez de los diagnósticos y diseñar programas de prevención e intervención dirigidos a adultos jóvenes. La detección temprana en ámbitos educativos y laborales, junto con recursos de salud mental accesibles, podría mitigar consecuencias a largo plazo para quienes desarrollan un patrón de juego descontrolado y patológico.