El tamaño del pene influye en la atracción femenina y en cómo los hombres evalúan a sus rivales, según un estudio

El tamaño del pene humano no solo tiene un papel en la atracción sexual femenina, sino también en la forma en que los hombres evalúan a posibles rivales. Un estudio experimental con figuras masculinas virtuales aporta nuevas claves sobre la selección sexual y la competencia entre machos en la evolución humana.

Los hombres evalúan a los rivales potenciales que tienen un pene más grande como una mayor amenaza, tanto física como sexual, según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Biology. Las conclusiones de la investigación también sugieren que el tamaño del pene influye en la atracción femenina, de acuerdo al equipo científico de la Universidad de Australia Occidental.

El trabajo examina cómo el tamaño del pene influye en la percepción sexual y competitiva entre humanos. Con más de 800 participantes, el equipo usó figuras masculinas generadas por ordenador que variaban en estatura, forma corporal y tamaño del pene, para medir cómo esos rasgos modulan la atracción y la sensación de amenaza. El artículo aporta datos que desafían supuestos y abren interrogantes evolutivos.

Penes más grandes: más atractivos y más intimidantes

El diseño combinó encuestas presenciales y cuestionarios online. A más de 600 hombres se les pidió valorar el carácter intimidante de las figuras en términos de capacidad de pelea y de rivalidad sexual. Al mismo tiempo, más de 200 mujeres calificaron la atracción sexual de las mismas representaciones.

Según una nota de prensa, las imágenes se presentaron a tamaño real o escaladas en pantalla, para aislar el efecto del tamaño relativo del pene respecto al cuerpo y compararlo con variables físicas conocidas, como la estatura y la relación hombros-cadera, entre otras.

Los resultados revelaron diferencias notables por sexo. Las mujeres puntuaron como más atractivas a figuras más altas, con mayor relación hombros-cadera y con penes relativamente más grandes, si bien los incrementos extremos en cualquiera de esos rasgos ofrecían beneficios decrecientes.

Entre los hombres, las figuras altas y con hombros anchos fueron consideradas más amenazantes en términos de capacidad de pelea, mientras que los sujetos con penes más grandes fueron percibidos como rivales sexuales más intimidantes. En conjunto, los varones tendieron a sobrestimar la importancia de esos rasgos como señas de atractivo femenino.

El tamaño del pene humano y su papel evolutivo

Los autores interpretan los hallazgos desde la biología evolutiva: como el pene humano es relativamente grande en comparación con otros primates, proponen que su tamaño pudo haber sido favorecido tanto por la selección sexual femenina como por la competencia entre machos.

Referencia Experimental evidence that penis size, height, and body shape influence assessment of male sexual attractiveness and fighting ability in humans. Upama Aich et al. PLoS Biology (2026). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003595

Esto sugiere una doble presión: por un lado, un papel clave en el cortejo; por otro, una función disuasoria ante rivales. No obstante, los investigadores subrayan que la estatura y la forma corporal ejercen generalmente mayor peso en la evaluación masculina.

En definitiva, esta investigación ofrece el primer respaldo experimental amplio a la idea de que el tamaño del pene influye en la atracción femenina y en la evaluación masculina de rivales, aunque su efecto actúa junto a otros rasgos físicos. El hallazgo alimenta el debate sobre la evolución de rasgos sexuales humanos y subraya la complejidad de las señales en el cortejo y la competencia.