La IA puede revivir a los muertos de tres formas diferentes a través de avatares

La Inteligencia Artificial no conquista realmente la muerte, sino que difumina las fronteras entre la vida y el más allá

La IA difumina la frontera entre la vida y la muerte al “resucitar” a los fallecidos como avatares digitales para el espectáculo, la política y el duelo íntimo, en una nueva forma de trabajo espectral postmortal.

La IA difumina la frontera entre la vida y la muerte al "resucitar" a los fallecidos como avatares digitales para el espectáculo, la política y el duelo íntimo, en una nueva forma de trabajo espectral postmortal. / IA/T21

Giulio Prisco (*)

Madrid

Los científicos están investigando cómo la IA generativa puede recrear personas fallecidas, lo que plantea preocupaciones éticas sobre el consentimiento y la explotación en la era digital.

Un estudio reciente investiga cómo se utiliza la inteligencia artificial (IA) generativa para revivir a los muertos como avatares digitales de diversas maneras. Esto incluye la recreación de iconos del entretenimiento para programas, figuras políticas como testigos y seres queridos como compañeros de duelo.

La investigación analiza más de 50 casos reales de lugares como Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia Oriental. Muestra que las “resurrecciones” con IA, es decir, los resurgimientos digitales de las voces, los rostros y las personalidades de los fallecidos, se están volviendo comunes y emocionalmente fuertes, pero éticamente arriesgadas. Sin reglas claras sobre el consentimiento o la propiedad, esto puede conducir a la explotación, donde los datos personales de los muertos se reutilizan con fines de lucro.

Nota sobre el autor

  • (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí.
  • Referencia. Artificially alive: An exploration of AI resurrections and spectral labor modes in a postmortal society. Tom Divon et al. New Media & Society, 2025. DOI:https://doi.org/10.1177/14614448251397518

Trabajo espectral

El estudio, realizado por Tom Divon, de la Universidad Hebrea, y Christian Pentzold, de la Universidad de Leipzig, se publica en New Media & Society. Explica que la IA no conquista realmente la muerte, sino que difumina las fronteras entre la vida y el más allá.

Los autores introducen el "trabajo espectral", un término que describe cómo los “restos digitales” de los difuntos, como fotos, vídeos y publicaciones, se convierten en material reutilizable sin permiso. Esto puede extender la influencia o la ideología más allá de la muerte, como lograr que una figura política se dirija a nuevos públicos.

Los desafíos éticos de la vida digital después de la muerte

La investigación describe tres formas principales en que la IA “revive” a los muertos. En primer lugar, la espectacularización, una técnica que recrea personajes famosos para el entretenimiento, como conciertos holográficos de cantantes como Whitney Houston. En segundo lugar, la sociopolitización anima a las víctimas para protestas o testimonios, utilizando la IA para que compartan historias después de su muerte. En tercer lugar, la mundanización permite a la gente común chatear con versiones digitales de sus familiares a través de aplicaciones.

En todos los casos, los muertos parecen "trabajar" para las necesidades de los vivos, ya sean emocionales, políticas o comerciales. Los autores advierten que esto ocurre en una sociedad postmortal, en la que la tecnología intenta superar la muerte en lugar de aceptarla.

Exigen normas urgentes sobre quién posee las imágenes digitales y cómo pueden usarse, para evitar el abuso o la manipulación. A medida que la IA avanza más rápido, la sociedad debe abordar estos problemas ahora para proteger las relaciones con los muertos y los vivos. El estudio insta a reflexionar profundamente sobre lo que esto significa para el poder, la memoria y la ética en un mundo dominado por la tecnología.

TEMAS

