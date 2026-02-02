Auriculares que leen el cerebro amplifican la emoción de la música

Sentir escalofríos al escuchar una canción no es una cuestión de azar: se nos pone la "piel de gallina" cuando conectamos más desde nuestras emociones con un determinado tipo de música. Una nueva tecnología cerebral promete aumentar ese placer musical detectando, en tiempo real, qué sonidos activan el cerebro del oyente.

Una "interfaz cerebro-música relajante" desarrollada por investigadores de la Universidad Keio, en Japón, es capaz de detectar los aspectos que producen más emoción en las personas y "recomendar" piezas sonoras, que pueden ser especialmente positivas y benéficas para su armonía y bienestar.

En el estudio publicado en la revista iScience, los científicos describen cómo unos auriculares que "leen" el cerebro prometen hacer más frecuentes esos escalofríos placenteros, pequeñas sacudidas o "piel de gallina" asociadas a picos de placer musical.

Auriculares y señales cerebrales en tiempo real

El sistema, bautizado como Chill Brain–Music Interface (C-BMI), integra electrodos dentro de auriculares para registrar la actividad cerebral en tiempo real, utilizando esa señal para construir listas de reproducción personalizadas, que maximizan la emoción del oyente.

La investigación incluyó a 20 voluntarios, cuya respuesta cerebral fue registrada mientras escuchaban canciones elegidas por ellos mismos (sensación de alto placer) y por otras personas (bajo placer). Con esos datos se construyeron dos modelos: uno que predice el placer a partir de características acústicas, y otro que decodifica el placer directamente desde los datos cerebrales aportados por los auriculares.

A partir de ambos modelos, los autores generaron cuatro tipos de playlists o listas de reproducción: dos pensadas para aumentar el placer y dos para disminuirlo. En cada par, una lista se actualizaba con la señal cerebral en tiempo real, a partir de datos de electroencefalografía (EEG) captados por los auriculares, y la otra dependía solo de la predicción acústica.

Aplicaciones concretas en bienestar y salud mental

El resultado fue claro: la lista que incorporaba las actualizaciones basadas en EEG y buscaba aumentar el placer provocó significativamente más episodios de "piel de gallina" y puntuaciones de satisfacción más altas que las listas diseñadas para reducir la emoción.

Referencia A chill brain-music interface for enhancing music chills with personalized playlists. Sotaro Kondoh et al. iScience (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.114508

Según una nota de prensa, los investigadores destacaron la practicidad del enfoque: un EEG insertado en auriculares es mucho más discreto y cómodo que los cascos o electrodos de laboratorio, abriendo la puerta a integrar la interfaz C-BMI en dispositivos de consumo y aplicaciones de bienestar.

Los especialistas creen que la tecnología podría utilizarse para reducir estrés, mejorar estados de ánimo o complementar intervenciones en salud mental, aunque reconocen que hacen falta más estudios para evaluar efectos a largo plazo y en poblaciones diversas.