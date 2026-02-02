Un estudio desmiente el mito del genio musical: la música no te hace más listo

Aunque, teóricamente, años de ensayo deberían "entrenar" el cerebro para todo, cuando se compara a músicos profesionales con músicos no profesionales muy formados, la supuesta mejora mental desaparece: lo que crece con el nivel es la música, no la inteligencia general.

Tocar un instrumento mejora, sobre todo, aquello que se parece a la propia música, pero no hay señales claras de que, por acumular años y nivel hasta llegar a profesional, se eleve el nivel de "inteligencia general" de los músicos, según una nueva investigación publicada en la revista Open Science.

Comúnmente se piensa que, si practicar música obliga a leer, escuchar, coordinar manos, anticipar y corregir, entonces esa gimnasia mental debería traducirse en un cerebro "más potente" para otras tareas. En ciencia cognitiva a esto se le llama transferencia: aprender una habilidad potencia otras habilidades cognitivas.

El problema es que muchas pruebas a favor de esa transferencia se han basado en comparaciones simples (músicos frente a no músicos), pero han ignorado otros factores que también son relevantes: quién elige estudiar música, quién puede pagarlo, quién persevera, qué rasgos personales acompañan a esa elección. Estas variables también deben tenerse en cuenta para determinar si realmente la música nos hace más inteligentes.

Referencia Musical expertise and cognitive abilities: no advantage for professionals over amateurs. Francesca Talamini et al. R Soc Open Sci. (2026) 13 (1): 251613. DOI:https://doi.org/10.1098/rsos.251613

Sorpresa

Para averiguarlo, el estudio analizó datos del Music Ensemble Project, un trabajo coordinado en 33 laboratorios de 15 países. Comparó a 608 no músicos, 289 músicos aficionados y 352 profesionales, y además controló estadísticamente variables que suelen distorsionar las conclusiones, como la edad, los años de educación y el nivel socioeconómico. Importa aclarar qué significa "aficionado" aquí: no es quién "toca un poco en casa", sino gente con formación musical considerable. La distinción clave es si la música es su profesión (o se orienta ya a ello) y si su implicación es más intensa, aclaran los autores de este trabajo.

Los resultados mostraron que, en habilidades musicales, los profesionales superan a los aficionados y que ambos superan a los no músicos. Esto se ve tanto en pruebas objetivas de percepción musical como en métricas sobre actividad y capacidades musicales. Hasta aquí, todo encaja con el sentido común: más experiencia, más destreza en el propio dominio.

La sorpresa llega al mirar las pruebas cognitivas que no son música. En vocabulario, memoria a corto plazo visuoespacial y una medida de funciones ejecutivas (relacionada con actualizar información en mente), los músicos —aficionados y profesionales— rinden mejor que los no músicos, pero el rendimiento no sigue subiendo del aficionado al profesional.

Mito del genio musical

En otras palabras: el "salto cognitivo" se produce al pasar de no músico a músico, pero no continúa cuando uno se convierte en profesional. Y hay un dato aún más incómodo para el mito del genio musical: en razonamiento no verbal (un tipo de prueba de patrones visuales, estilo matrices), los profesionales no superan a los aficionados; incluso aparecen por debajo de ellos, lo que rompe por completo la suposición de que los músicos profesionales —los que más horas y años acumulan— desarrollan mejores resultados cognitivos que los aficionados (lo que el artículo llama una relación dosis-respuesta).

Solo una capacidad sí crece de forma escalonada con el nivel: la memoria a corto plazo para melodías. Esto significa que, cuando la tarea se parece mucho a lo que uno hace al tocar (retener y comparar material tonal), la práctica y la experiencia se notan, y mucho. Pero precisamente por eso el resultado refuerza la conclusión general: lo que aumenta con el entrenamiento es, sobre todo, lo cercano a la música, no un "subidón" cognitivo global.

La personalidad cuenta

El artículo también observa diferencias de personalidad: los profesionales puntúan más alto en apertura mental que los otros grupos, y algo más bajo en amabilidad que los aficionados. Estos matices apuntan a una explicación alternativa a la de "la música te vuelve más listo": indica que las diferencias cognitivas entre músicos y no músicos podrían deberse más a factores de selección (quién elige, quién persevera), con rasgos y contexto propios, que a un efecto causal directo del entrenamiento sobre la inteligencia.

Dicho llanamente: estudiar música puede darte una memoria musical extraordinaria y habilidades finas muy entrenadas, pero no convierte automáticamente a nadie en una persona más inteligente para todo.