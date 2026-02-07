Neurociencias
Un estudio de Harvard revela que la deficiencia de litio podría desencadenar el Alzheimer en el cerebro
La investigación sugiere que medir el litio en sangre podría ser una estrategia de cribado para identificar a personas en riesgo de Alzheimer, permitiendo intervenciones tempranas y preventivas
Pablo Javier Piacente / T21
Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, en Estados Unidos, ha descubierto que la deficiencia de litio en el cerebro podría ser la chispa inicial que desencadena la enfermedad de Alzheimer: un compuesto basado en litio pudo revertir la patología y el deterioro cognitivo en ratones, abriendo una nueva esperanza en humanos.
Especialistas estadounidenses liderados por Bruce Yankner han demostrado que la reducción del litio a nivel cerebral es un indicador clave en las primeras etapas del Alzheimer, y que su incremento podría revertir la enfermedad. El hallazgo, publicado en un nuevo estudio en la revista Nature, redefine el papel de este metal en la neuroprotección y abre una vía inexplorada para el diagnóstico y tratamiento temprano de la demencia.
Desde hace décadas, la acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos de tau ha sido el foco de los estudios de Alzheimer, sin explicar completamente por qué algunos pacientes con esas alteraciones nunca desarrollan demencia. En un avance clave, el grupo de científicos de la Escuela de Medicina de Harvard demostró por primera vez que el litio está presente de forma natural en el cerebro, protegiendo sus principales tipos celulares del envejecimiento y la neurodegeneración.
El litio y el deterioro de la memoria
Mediante espectrometría de masas, analizaron tejido cerebral de donantes sin deterioro cognitivo, con deterioro cognitivo leve y con Alzheimer. El litio fue el único metal que disminuyó de forma significativa en la corteza prefrontal desde las fases iniciales de la enfermedad.
En ratones, una dieta deficiente en litio redujo sus niveles corticales a los de pacientes con Alzheimer, aceleró la inflamación, la pérdida de sinapsis y mielina, además de potenciar la formación de placas y ovillos, provocando un deterioro de la memoria similar al que se observa en humanos.
Los científicos identificaron que las placas de beta-amiloide secuestran litio, reduciendo su disponibilidad. De acuerdo a una nota de prensa, para superar esta “trampa” diseñaron y examinaron varios compuestos de litio.
Descubrieron que el litio orotato, una variedad con menor capacidad de ionización, elude el secuestro por las placas, restaura niveles naturales de litio en el cerebro y revierte la patología en ratones con enfermedad avanzada. En todos los casos, no se apreciaron signos de toxicidad en dosis mil veces inferiores a las usadas para tratar trastornos bipolares.
Un nutriente crucial en el cerebro
Las secuencias de ARN de células individuales revelaron que la falta de litio altera la expresión génica en neuronas, oligodendrocitos, astrocitos y microglía, superponiéndose con firmas transcriptómicas observadas en pacientes con Alzheimer.
El hallazgo sugiere que el litio podría funcionar como un nutriente cerebral imprescindible, similar al hierro o a la vitamina C, y que su reposición adecuada podría prevenir o incluso revertir el Alzheimer. Sin embargo, los autores advierten que estos resultados, prometedores en modelos animales, requieren validación en ensayos clínicos controlados para determinar la seguridad, la dosis óptima y la eficacia en pacientes humanos.
Referencia
Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease. Liviu Aron et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09335-x
Al mismo tiempo, como se indica en un artículo publicado en Nature, la medición rutinaria de litio en sangre y, eventualmente, en líquido cefalorraquídeo podría convertirse en una estrategia de cribado para identificar a personas en riesgo antes de la aparición de síntomas, permitiendo intervenciones tempranas y desarrollando un enfoque preventivo.
El enfoque orientado en compuestos "evasores" de amiloide podría inspirar el desarrollo de nuevas terapias que actúen sobre múltiples facetas del Alzheimer, no sólo sobre las placas o los ovillos de tau, sino también sobre el mantenimiento de la homeostasis metálica cerebral en forma integral. (Una primera versión de este artículo se publicó el 7 de agosto de 2025)
- Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
- La Lazio confirma el adiós de uno de los campeones de la Europa League en el Villarreal: 'Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza
- Castellón encara un fin de semana de lluvias y viento con la llegada de la borrasca Marta
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Fallece Jacinto Heredia, historiador y figura clave de la cultura de Vila-real
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Llegan los actos centrales del Carnaval de Vinaròs: el escenario más tecnológico para las galas de reinas y reyes
- El traje medieval de Na Violant d'Hongria 2026, el gran secreto, desvelado: todos los detalles