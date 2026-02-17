16 horas semanales en las redes sociales aumentan la sensación de soledad, según un estudio

Dedicar más de 16 horas semanales a las redes sociales, equivalente a unas dos horas al día, se vincula con un aumento significativo de la sensación de soledad entre estudiantes universitarios, de acuerdo a una nueva investigación. El trabajo científico advierte que, aunque no prueba causalidad directa, el uso intensivo de plataformas digitales coincide con peores indicadores de bienestar social y emocional.

Un estudio publicado recientemente en la revista Journal of American College Health, que incluyó a 65.000 estudiantes universitarios en Estados Unidos, vincula 16 horas semanales en las redes sociales con una mayor sensación de soledad, afectando a personas de entre 18 y 24 años de edad. Se sabe que la soledad entre los adultos jóvenes incrementa las posibilidades de sufrir depresión y hasta de una muerte prematura.

Crece la sensación de soledad entre los estudiantes universitarios

Más de la mitad de los estudiantes universitarios estadounidenses se sienten solos, y el estudio liderado por la doctora Madelyn Hill, de la Universidad de Ohio, lo relaciona directamente con pasar aproximadamente dos horas diarias en las redes sociales, una práctica asociada con un aumento estadístico de la sensación de soledad.

La investigación analizó respuestas de 64.988 jóvenes de entre 18 y 24 años en más de 120 universidades, según una nota de prensa. Los resultados indican que el 54 % de los estudiantes reportó sentirse solo, pero entre quienes usan redes sociales de 16 a 20 horas semanales la probabilidad de soledad fue un 19 % mayor con respecto a los estudiantes que no las usan o lo hacen por menos tiempo. Incluso, la probabilidad aumentó hasta 38 % entre quienes superan las 30 horas semanales de exposición a las plataformas digitales.

Hill y sus colegas advierten que la asociación observada no prueba causalidad: queda claro que el uso excesivo de redes sociales reduce el tiempo disponible para interacciones presenciales, pero también indica que jóvenes ya solitarios recurren a las plataformas en busca de soporte. Pese a esa limitación, las especialistas plantean que la relación bidireccional hace urgente que las instituciones educativas actúen.

Redes sociales que pueden potenciar el aislamiento

Entre las variables sociodemográficas, el estudio encontró que las estudiantes mujeres y los jóvenes negros mostraron mayores niveles de soledad. También se observó que quienes viven en casa con sus familias declararon más aislamiento que quienes residen en alojamientos universitarios, mientras que miembros de fraternidades y hermandades manifestaron menor soledad, tal vez por las oportunidades sociales que ofrecen esos entornos. Sin embargo, quienes cursan modalidades híbridas dijeron sentirse menos solos que aquellos que asisten únicamente en forma presencial.

Referencia Exploration of excessive social media use with loneliness among U.S. College students. Madelyn J. Hill et al. Journal of American College Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1080/07448481.2025.2573108

Los científicos recomiendan que las universidades informen a su estudiantes sobre los posibles riesgos del uso excesivo de redes sociales e impulsen políticas y programas que fomenten la conexión cara a cara: desde actividades extra académicas hasta límites voluntarios de tiempo en aplicaciones. También sugieren campañas educativas que ayuden a los alumnos a evaluar su tiempo en línea y herramientas para gestionarlo.

Vale recordar que los expertos en salud pública señalan que la soledad no es un problema menor: está vinculada a deterioro de la salud mental, depresión en el inicio de la etapa adulta y a un mayor riesgo de mortalidad prematura. No se trata de demonizar a la tecnología, sino de promover un uso más consciente que complemente y no reemplace a las relaciones reales.