Un estudio publicado en Nature revela que el algoritmo de X impulsa a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras

El algoritmo de X (antes Twitter) no solo incrementa la participación de los usuarios, sino que también favorece desplazamientos hacia posturas más conservadoras en temas clave. El trabajo, basado en siete semanas de seguimiento y asignación aleatoria de tipos de feed, refuerza el debate sobre el impacto político de los algoritmos de recomendación en las redes sociales.

La revista Nature ha publicado hoy un estudio que pone en evidencia cómo la arquitectura de las plataformas puede moldear actitudes políticas: según la investigación, el feed algorítmico de X, conocido como “Para ti”, tiende a desplazar a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras.

El investigador Germain Gauthier, de la Universidad Bocconi, en Milán, Italia, y su equipo internacional de colaboradores realizaron un ensayo de campo con casi 5.000 participantes estadounidenses en el verano de 2023 y compararon, durante siete semanas, usuarios asignados aleatoriamente a un feed algorítmico o a uno cronológico.

Efectos concretos y comprobados en los usuarios de X

El diseño experimental, que incluye aleatorización, seguimiento del comportamiento real y encuestas de actitudes, permite a los autores afirmar efectos causales puntuales: cambiar de un feed cronológico a uno algorítmico aumentó el engagement o interacción y desplazó posiciones concretas hacia la derecha ideológica, en cuestiones como prioridades de política pública, la valoración de las investigaciones penales sobre Donald Trump y la opinión sobre la guerra en Ucrania.

Por el contrario, pasar del feed algorítmico al cronológico no produjo cambios comparables, lo cual sugiere que la exposición inicial al algoritmo tiene efectos persistentes en la configuración informativa y de seguimiento de cuentas. ¿Podría esta tendencia registrar efectos similares en otros países o a través de otras plataformas y redes sociales?

Expertos consultados en España por Science Media Centre, que no participaron del estudio, valoran el trabajo como riguroso e inquietante. Para Ramón Salaverría, catedrático y coordinador de Iberifier, la combinación del tamaño de la muestra y los procedimientos independientes, sin colaboración de la propia plataforma, refuerzan la credibilidad de los resultados.

¿Existe una "manipulación" de la opinión pública?

Celia Díaz Catalán, investigadora del Instituto TRANSOC, subraya que el experimento captura tanto encuestas como trazas de comportamiento y muestra la “plasticidad” de actitudes frente al diseño de las plataformas. Belén Laspra, de la Universidad de Oviedo, apunta que el algoritmo no “convierte” identidades políticas, pero sí influye en prioridades y en la estructura de la red informativa del usuario.

Referencia The political effects of X’s feed algorithm. Germain Gauthier et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10098-2

Finalmente, Walter Quattrociocchi, de la Universidad de Roma La Sapienza (Italia), vincula los efectos observados a la lógica de la economía de la atención: el sistema amplifica contenido que genera participación, y en el contexto estudiado ese contenido resultó ser relativamente conservador.

¿Significa esto que X está “manipulando” a la opinión pública? Los autores y los especialistas creen que los resultados no prueban una "conspiración" deliberada, sino un subproducto de criterios de optimización por interacción que, en determinados contextos y períodos políticos, pueden favorecer narrativas concretas. En tanto, la generalización internacional es una hipótesis abierta: configuraciones locales del servicio, estructura de medios y paisajes políticos pueden alterar la dirección o la intensidad del efecto en otros contextos.