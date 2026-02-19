España debe replantearse la jubilación: el verdadero dilema no es solo financiero para sus pensiones

Europa afronta decisiones difíciles sobre sus pensiones, pero en países como España el verdadero dilema no es solo financiero: seguimos organizando la vida como si fuera corta tras la jubilación, cuando ya no es así.

Un reciente análisis del Financial Times advertía que Europa —y especialmente países como España— afronta decisiones difíciles si quiere mantener sistemas de pensiones de reparto viables a largo plazo. El diagnóstico es correcto. Pero el debate habitual no contempla todos los ángulos del problema.

En España hablamos de pensiones casi exclusivamente en términos contables: gasto sobre PIB, déficit de la Seguridad Social, edad ordinaria y efectiva de jubilación o número de cotizantes por pensionista. Todo ello es relevante. Sin embargo, detrás de esas cifras hay una cuestión más profunda: seguimos organizando la vida como si fuera corta tras la jubilación, cuando ya no lo es.

Durante décadas hemos vivido bajo un esquema lineal: estudiar, trabajar intensamente durante un periodo relativamente limitado y retirarse de forma definitiva. Ese modelo funcionó cuando la esperanza de vida al nacer rondaba los 75 años (allá por 1979) y las trayectorias laborales eran estables. Hoy, en un país donde la esperanza de vida supera los 84 años y las carreras profesionales son fragmentadas, ese diseño se ha vuelto disfuncional. El problema no es solo demográfico; es también cultural y organizativo. Seguimos planificando la vida con criterios temporales del pasado.

La nueva longevidad no solo tensiona las pensiones: nos obliga a repensar cómo distribuimos trabajo, aprendizaje y jubilación a lo largo de una vida más larga. / IA/T21

Aritmética vital

La aritmética vital propone un cambio de enfoque: no pensar la vida desde la edad cronológica, sino desde la perspectiva realista del tiempo que nos queda por vivir. Esta mirada altera la comprensión del trabajo y de la jubilación. Introduce una lógica de ajuste permanente y sitúa en el centro algo que el debate clásico suele ignorar: las transiciones.

En España, la jubilación continúa tratándose como un evento puntual. Pero es una de las transiciones más profundas de la vida adulta. Cuando se gestiona de forma abrupta genera costes económicos y sociales: pérdida de capital humano, mayor gasto público y desafección social. A ello se suma una cultura empresarial poco habituada a gestionar la última etapa profesional con una visión de ciclo vital. Un sistema que solo gestiona estados —activo o pensionista— y no procesos termina produciendo ineficiencias estructurales.

Es cierto que para sostener los sistemas de reparto será necesario trabajar más años y elevar la edad efectiva de jubilación. En España, donde esta sigue siendo inferior a la ordinaria —aunque la brecha se ha reducido—, la cuestión es especialmente relevante por nuestra elevada longevidad. Pero existe una condición imprescindible: solo es viable trabajar más tiempo si se trabaja de otra manera.

(*) Tomás Arrieta es Ingeniero, Doctor en Economía. Carlos María Alcover es Catedrático de Psicología de los Grupos y las Organizaciones de la Universidad Rey Juan Carlos. Ambos son patronos de la Fundación AGE (Activos de Gran Experiencia).

Trayectorias flexibles

Alargar carreras rígidas y continuas es una receta para el fracaso. No se trata de imponer una prolongación uniforme, sino de permitir trayectorias más flexibles: reducir intensidad progresivamente, facilitar la transferencia de conocimiento, incluida su integración con la IA, fomentar el aprendizaje continuo y compatibilizar pensión y empleo. Se trata de sustituir salidas bruscas por transiciones graduales.

Este enfoque aliviaría la presión financiera sobre el sistema y contribuiría a reducir tensiones intergeneracionales. Permanecer activos más tiempo —total o parcialmente— no es solo una decisión individual, sino una forma de corresponsabilidad social, especialmente con las nuevas generaciones.

Nueva longevidad

El conflicto no es entre jóvenes y mayores. Es entre vidas diseñadas con esquemas obsoletos y sistemas que no se han adaptado a la nueva longevidad.

La sostenibilidad no se logrará únicamente ajustando parámetros. Se alcanzará cuando el sistema encaje con la forma real en que vivimos y queremos vivir; cuando reconozca que el resto de nuestra vida no comienza el día que dejamos de trabajar, sino mucho antes, al decidir cómo distribuimos nuestro tiempo a lo largo de las décadas adicionales que nos ofrece la nueva longevidad.

No es que España no pueda pagar sus pensiones. Es que no puede seguir concibiendo la jubilación como un final definitivo, plano y lineal. La aritmética vital no sustituye el debate económico; lo hace más coherente con la realidad demográfica y la longevidad.

Porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿tomaríamos las mismas decisiones si repensásemos el resto de nuestra vida?