La NASA tiene todo listo para el regreso de astronautas a la Luna tras más de 50 años

La NASA continúa apuntando a este miércoles 1 de abril para el lanzamiento de su misión Artemis II, que llevará astronautas alrededor de la Luna como paso previo a un nuevo alunizaje en 2028. Por el momento, los equipos no están rastreando ningún problema técnico previo al despegue.

La cuenta regresiva ya empezó. La NASA mantiene a Artemis II en camino para su lanzamiento en principio mañana 1 de abril de 2026, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna más de medio siglo después de Apollo 17.

La agencia espacial estadounidense informó que el programa está en “excelente forma” y que la preparación avanza sin contratiempos relevantes, según su cronograma oficial y los reportes difundidos en las últimas horas. Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y la primera vez que humanos viajen a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave Orion en una misión lunar.

Una misión técnica, simbólica e histórica

La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. El vuelo no buscará aterrizar en la superficie lunar, sino rodear la Luna en un trayecto de unos 10 días, para probar sistemas clave antes de los próximos pasos del programa.

Todo indica que el objetivo técnico es tan importante como el simbólico, según explica Reuters. Durante el viaje, NASA pondrá a prueba capacidades esenciales para la exploración profunda: soporte vital, navegación, comunicaciones, desempeño de la cápsula Orion y la resistencia del escudo térmico en el reingreso a la atmósfera terrestre.

La misión seguirá una trayectoria de retorno libre, aprovechando la gravedad lunar para regresar a la Tierra sin maniobras adicionales decisivas, una arquitectura pensada para validar el sistema antes de futuras misiones de alunizaje, cuya primera opción está pensada para 2028.

La dimensión histórica de Artemis II también es crucial. Christina Koch se convertirá en la primera mujer en viajar a la órbita lunar, Victor Glover será el primer afroestadounidense en hacerlo y Jeremy Hansen se transformará en el primer canadiense en participar en una misión de este tipo. La presencia de esa tripulación refuerza el mensaje político y científico de Artemis: volver a la Luna con una exploración más diversa y con una meta de permanencia a largo plazo.

El inicio de la próxima fase de la carrera espacial del siglo XXI

Vale destacar además que existe un calendario de cobertura y una actualización de disponibilidad de lanzamiento, que sitúan la ventana inicial en la tarde del 1 de abril, con oportunidades posteriores durante los días siguientes si el clima o cuestiones técnicas obligan a posponer el intento. Sin embargo, la NASA informó que la nave y el cohete ya han pasado hitos relevantes de preparación en el Centro Espacial Kennedy, donde la misión espera su momento para despegar desde la plataforma 39B.

Quizás el principal obstáculo para el lanzamiento previsto para el 1 de abril es el clima. Actualmente existe un 20 % de probabilidades de que se produzcan inconvenientes meteorológicas este miércoles, debido a la aparición de cúmulos en la troposfera inferior.

Según aclara Space.com, los astronautas a bordo de Orion para Artemisa II en realidad no entrarán en órbita alrededor de la Luna, sino que se lanzarán sobre el lado lejano lunar en una trayectoria en forma de ocho, que pone a la nave espacial en un rumbo directo de regreso a Tierra. La misión está diseñada como un segundo vuelo de prueba para Orion, que ya se había aventurado más allá de la órbita terrestre, pero sin una tripulación humana a bordo.

En definitiva, Artemis II funcionará como una prueba de madurez para el renacimiento lunar de Estados Unidos, en un escenario donde potencias como China han realizado grandes progresos en los últimos años. El vuelo abrirá una nueva etapa de exploración tripulada en la que la Luna vuelve a ser laboratorio, destino y punto de partida, marcando a fuego la próxima fase de la carrera espacial del siglo XXI.