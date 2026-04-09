El barrio en el que vives podría hacerte envejecer más rápido

Una nueva investigación sugiere que las personas que viven en vecindarios con menos oportunidades sociales y económicas, como empleos y viviendas estables, tienen más probabilidades de tener una abundancia de ARN CDKN2A, una medida del envejecimiento celular.

El código postal importa más en nuestra salud y calidad de vida de aquello que pensamos habitualmente: un estudio publicado en la revista Social Science & Medicine concluye que vivir en barrios con menos oportunidades laborales, menos estabilidad residencial y menos recursos sociales se asocia con una mayor expresión de CDKN2A RNA, un marcador de senescencia celular relacionado con el envejecimiento biológico.

La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, muestra que vivir en un barrio desfavorecido no solo puede limitar el acceso a empleo, vivienda o escuelas: también podría dejar huellas dentro del cuerpo. Según una nota de prensa, los investigadores hallaron una asociación entre las condiciones del vecindario y marcadores de envejecimiento celular, en una muestra nacional de adultos estadounidenses.

Indicadores concretos de senescencia celular

El trabajo analizó datos de 1.215 participantes, adultos de mediana edad y mayores, y examinó muestras de sangre para medir cuatro marcadores transcriptómicos de senescencia celular. Para estimar la “oportunidad” del barrio, los autores recurrieron a una herramienta que integra 44 indicadores locales repartidos en tres áreas: educación, salud y entorno, junto a recursos sociales y económicos de las familias.

El resultado indicó que quienes vivían en barrios con menos oportunidades socioeconómicas mostraban niveles notablemente más altos de CDKN2A RNA, incluso después de ajustar o controlar las variables por otros factores sociales, económicos, de salud y de estilo de vida.

Al mismo tiempo, la asociación fue más intensa cuando se analizaron los recursos sociales y económicos del entorno, como empleo, ingresos, propiedad de vivienda o estabilidad residencial. En otras palabras, el "peso" del barrio parecía venir en mayor medida de las condiciones sociales que organizan la vida cotidiana.

Estrés a largo plazo y envejecimiento

Los especialistas interpretan este vínculo como una posible huella del estrés crónico. “Los estresores relacionados con el ingreso económico, el trabajo y la vivienda no son ocasionales, sino condiciones persistentes”, explicó en el comunicado Adolfo Cuevas, uno de los autores del estudio.

Referencia Neighborhood opportunity and cellular senescence in a national sample of U.S. adults. Mariana Rodrigues et al. Social Science & Medicine (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2026.119196

Cuevas destacó que la privación económica y la movilidad limitada podrían estar impulsando el envejecimiento celular. El hallazgo sería una nueva demostración de la forma en que las condiciones estructurales pueden quedar “biológicamente incorporadas” con el paso del tiempo.

Este resultado refuerza una idea cada vez más aceptada en salud pública: la longevidad no depende solo de decisiones individuales, sino también del ambiente donde se vive. Parques, aire limpio, empleo, vivienda asequible y escuelas de calidad no son solo comodidades urbanas: pueden actuar como factores que protegen o erosionan la salud a largo plazo.