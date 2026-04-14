Reino Unido lanza una tripulación de "gusanos espaciales" al cosmos, en un experimento clave para la exploración lunar

Científicos británicos han lanzado una tripulación de gusanos microscópicos a la Estación Espacial Internacional (ISS), en un experimento pionero que podría ayudar a descubrir los secretos de los viajes espaciales de larga duración, apoyando futuras misiones a la Luna y más allá.

Investigadores del Reino Unido lanzaron una “tripulación” de gusanos microscópicos hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), en una misión que busca observar cómo responde la vida a la microgravedad, la radiación y el vacío del entorno orbital. El proyecto fue liderado por la Universidad de Exeter, construido por la Universidad de Leicester y financiado por la Agencia Espacial del Reino Unido, según una nota de prensa.

Nematodos al espacio, para comprender los secretos de la vida fuera de la Tierra

El experimento podría ayudar a entender cómo proteger a los astronautas en viajes extensos al espacio profundo, algo crucial para misiones de largo aliento o para la instalación de colonias humanas en la Luna o Marte. La carga viajó a bordo de la misión Northrop Grumman CRS-24 de la NASA, lanzada el 11 de abril de 2026 desde Cabo Cañaveral, en Florida, en un cohete Falcon 9 de SpaceX, según informó la agencia espacial estadounidense.

El corazón del experimento es una unidad compacta llamada Petri Pod, diseñada como un laboratorio espacial en miniatura. El sistema mide aproximadamente 10 por 10 por 30 centímetros, pesa unos 3 kilos y contiene 12 cámaras experimentales, cuatro de ellas con capacidad de imagen en luz fluorescente y luz blanca.

Precisamente en esas cámaras se alojan los nematodos C. elegans enviados por los científicos, gusanos de apenas 1 milímetro de longitud y ampliamente usados en investigación biológica: destacan por su utilidad para estudiar procesos fundamentales de los organismos vivos y por su elevada resistencia a contextos desafiantes.

Información clave para futuras misiones espaciales y colonias humanas

La misión no se limita a enviar organismos al espacio: también pretende simular, en pequeño formato, las condiciones que afrontarán futuras misiones humanas de larga duración. El dispositivo mantiene temperatura, presión y una bolsa de aire para que los organismos respiren, mientras reciben alimento y agua a través de un soporte de agar.

La unidad permanecerá primero dentro de la ISS y luego será colocada en una plataforma experimental externa, donde quedará expuesta hasta por 15 semanas a microgravedad, vacío y radiación. Los investigadores supervisarán su estado con señales fluorescentes, óptica de luz blanca, cámaras miniatura y telemetría enviada a la Tierra.

El objetivo es entender cómo los sistemas biológicos cambian fuera del planeta y qué estrategias podrían ayudar a mantener en buenas condiciones de salud a los astronautas durante viajes prolongados. Vale recordar que la microgravedad puede provocar pérdida ósea y muscular, desplazamiento de fluidos y problemas de visión, mientras que la radiación espacial puede causar daño genético y elevar el riesgo de cáncer. En ese contexto, el proyecto se conecta con el programa Artemis de NASA y con la idea de establecer futuras colonias humanas en la Luna.