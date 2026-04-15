El cerebro reutiliza las mismas neuronas para ver e imaginar

Todo indica que la frontera entre percepción visual e imaginación resulta ser mucho más delgada de aquello que se pensaba hasta hoy: una investigación muestra que el cerebro humano reutiliza neuronas del sistema visual para reconstruir imágenes mentales, un hallazgo que ayuda a entender mejor la memoria, la creatividad y algunos trastornos neurológicos.

Un trabajo científico liderado por especialistas del Instituto Tecnológico de California (Caltech), en Estados Unidos, ha obtenido evidencias directas de que el cerebro humano reutiliza parte de las mismas neuronas cuando mira un objeto y cuando lo reconstruye mentalmente desde la memoria. En otras palabras, la visualización y la imaginación estarían relacionadas con un mismo grupo de neuronas, según el estudio publicado en la revista Science.

Esto también implica que visualizar mentalmente algo no sería solo “pensarlo”, sino además reactivar un patrón neuronal parecido al que se encendió durante la experiencia visual original. Vale tener en cuenta que en determinados procesos cerebrales, por ejemplo aquellos ligados a la producción artística, la creatividad va de la mano con recordar momentos o situaciones que funcionan como disparadores para crear e imaginar.

Memoria e imaginación: una alianza fundamental

De acuerdo a una nota de prensa, la investigación analizó cómo opera la imaginación visual a escala de neuronas individuales. El hallazgo permite explicar por qué recuerdos, creatividad y resolución de problemas dependen tanto de las imágenes mentales: el sistema visual no se apaga cuando cerramos los ojos, sino que puede volver a entrar en el mismo estado que tenía al percibir un objeto por primera vez.

Para llegar a esa conclusión, los científicos trabajaron con 16 adultos con epilepsia, que ya tenían electrodos implantados temporalmente en el cerebro para el diagnóstico clínico. Los participantes observaron imágenes de rostros y objetos, y luego una parte de ellos tuvo que imaginarlas desde la memoria mientras se registraba la actividad de cientos de neuronas. El foco estuvo en el giro fusiforme, una región clave del procesamiento visual de alto nivel.

En ese marco, los investigadores lograron identificar el código de reacción de un 80 % de las neuronas que respondieron a las imágenes vistas. Luego, cuando los participantes imaginaron esos mismos estímulos, cerca del 40 % de esas neuronas volvió a activarse usando ese mismo código, recreando el patrón inicial de percepción.

Confirmación de datos y aplicaciones terapéuticas

El equipo también utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para traducir y verificar esos códigos neuronales, y así reforzar la interpretación de los datos. La información obtenida es clara: casi la mitad de las neuronas utilizadas en esa zona de la corteza temporal ventral se emplearon en ambos procesos, ver e imaginar.

Referencia A shared code for perceiving and imagining objects in human ventral temporal cortex. V. S. Wadia et al. Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/science.adt8343

El descubrimiento podría ayudar a diseñar mejores estrategias frente a enfermedades asociadas con la pérdida de memoria, como por ejemplo el Alzheimer, mientras que el mecanismo también podría servir para comprender trastornos en los que aparecen imágenes intrusivas y muy vívidas, como el estrés postraumático o el trastorno obsesivo compulsivo.

Sin embargo, todavía no se sabe con precisión qué señal dispara la reactivación de esas neuronas ni cómo la memoria selecciona el subconjunto exacto que debe volver a encenderse.