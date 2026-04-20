Crean neuronas artificiales impresas que se comunican con células cerebrales vivas

Nuevos dispositivos impresos flexibles producen señales realistas que activan neuronas reales y apuntan hacia una computación eficiente inspirada en el cerebro.

Ingenieros de la Universidad Northwestern han creado neuronas artificiales impresas que generan señales eléctricas realistas y pueden comunicarse directamente con células cerebrales vivas. Estos dispositivos flexibles y de bajo costo fueron probados en cortes de tejido cerebral de ratón, donde lograron activar respuestas de neuronas reales.

Este avance, publicado en Nature Nanotechnology, acerca el desarrollo de interfaces cerebro-máquina y neuroprótesis para aplicaciones como la restauración de la audición, la visión o el movimiento. Además, impulsa una computación más eficiente energéticamente, inspirada en el cerebro, que consume mucha menos energía que los sistemas digitales actuales para tareas complejas.

La inteligencia artificial (IA) se basa en el procesamiento de grandes cantidades de datos, lo que requiere enormes cantidades de electricidad. El cerebro realiza un trabajo similar con mucha mayor eficiencia, utilizando redes tridimensionales flexibles de diversas neuronas que se adaptan constantemente y forman nuevas conexiones. En contraste, las computadoras tradicionales utilizan chips de silicio rígidos con miles de millones de transistores idénticos que no cambian después de su fabricación.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí. Referencia. Printed MoS2 memristive nanosheet networks for spiking neurons with multi-order complexity. Shreyash S. Hadke at al. Nature Nanotechnology (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41565-026-02149-6

Del silicio rígido a los cerebros dinámicos

Los ingenieros desarrollaron las neuronas artificiales utilizando tintas electrónicas imprimibles hechas de nanopartículas de disulfuro de molibdeno, un material semiconductor que conduce la electricidad bajo ciertas condiciones, y grafeno, un material de carbono altamente conductor.

Estas tintas se depositaron sobre láminas de polímero flexible mediante impresión por chorro de aerosol, una técnica precisa que pulveriza finas gotas de material.

En lugar de eliminar por completo un polímero estabilizador, el proceso lo descompone parcialmente para crear estrechas vías conductoras. Esto da como resultado dispositivos que producen diversas señales similares a las de las neuronas, incluyendo impulsos individuales, disparos continuos y patrones de ráfagas, en lugar de simples pulsos.

Pocos residuos

Al aplicar señales eléctricas de los dispositivos impresos al tejido cerebral de ratones, la sincronización y la forma de los impulsos coincidieron estrechamente con las de las neuronas biológicas, activando circuitos neuronales reales. Este método también genera pocos residuos y es respetuoso con el medio ambiente, ya que el material se añade solo donde es necesario.

Este tipo de hardware, similar al cerebro, podría reducir las enormes necesidades energéticas y de refrigeración de los centros de datos que dan soporte a la IA.

El trabajo demuestra un avance práctico hacia la electrónica que se integra a la perfección con el sistema nervioso y hacia sistemas informáticos que imitan la eficiencia del cerebro.