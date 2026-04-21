Los eclipses solares totales enmudecen a las ciudades: así registraron los sismógrafos el silencio urbano

Un silencio sísmico cayó sobre ciudades estadounidenses y canadienses durante el eclipse solar total del 8 de abril de 2024: el llamado ruido sísmico urbano, o sea todas las actividades urbanas que generan pequeños movimientos del suelo, se "apagaron" súbitamente y sumieron a las urbes en un profundo silencio, según un nuevo estudio.

Durante el eclipse solar total de 2024, las ciudades situadas en la franja de totalidad no solo quedaron a oscuras: también se volvieron más silenciosas bajo el suelo. Sismógrafos de Canadá y Estados Unidos registraron una caída evidente del ruido asociado a la actividad humana, un efecto que desapareció fuera de esa franja.

Una investigación presentada en la reunión anual de la Seismological Society of America, que analizó lo ocurrido durante el eclipse total del 8 de abril de 2024 en Canadá y Estados Unidos, constató que en los lugares ubicados dentro de la franja de totalidad se registró un descenso pronunciado del ruido sísmico ligado a la actividad humana, un fenómeno que se hizo visible al comparar millones de ventanas temporales a lo largo de todo el mes.

Ciudades que se detienen

El estudio fue encabezado por Benjamin Fernando, especialista de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, quien relató en una nota de prensa que en una ciudad de Ohio, durante el eclipse, percibió que de un momento a otro todo se volvía notablemente más silencioso.

A partir de esa observación, el equipo de investigación examinó datos de varios centenares de estaciones sísmicas y construyó una imagen precisa de lo que pasaba bajo el asfalto. El resultado fue una secuencia muy marcada: el ruido subía levemente antes del eclipse total, caía de forma pronunciada cuando la Luna cubría por completo al Sol y luego volvía a niveles incluso algo superiores al promedio mensual.

Fernando y su equipo creen que el “silencio” responde a una reducción temporal de la actividad antropogénica: menos autos, menos desplazamientos, menos trabajo, menos eventos y, en general, menos vibración urbana. El efecto apareció en ciudades dentro de la línea de totalidad, pero no en zonas rurales ni en centros urbanos apenas fuera de la franja del eclipse total.

Los eclipses solares totales no generarían terremotos

Un caso similar se vivió durante los confinamientos por Covid-19 en 2020, que crearon un histórico silencio sísmico global relacionado con la inactividad humana, reduciendo el ruido sísmico antropogénico en un 50 % entre marzo y mayo de ese año, según otro estudio previo.

Referencia Widespread Urban Seismic Quietening During the 2024 Total Solar Eclipse. Benjamin Fernando. 2026 SSA Annual Meeting (2026).

En otras palabras, el fenómeno de 2024 fue local, social y momentáneo, no una propiedad física del eclipse en sí mismo. Incluso Nueva York, que vivió un 97 % de cobertura, no mostró cambios apreciables en el registro. Vale recordar que el ruido sísmico urbano es provocado por aquellas actividades humanas capaces de generar mínimas vibraciones en el suelo.

La investigación ayuda a desmontar una creencia persistente: que la alineación entre Sol, Luna y Tierra podría disparar terremotos. Los investigadores sostienen lo contrario: para ellos, los datos aportan otra evidencia de que los eclipses no provocan una actividad sísmica aumentada. De confirmarse esta hipótesis, esto significaría que las ciudades “respiran” distinto cuando un eclipse total altera la rutina colectiva.