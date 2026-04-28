Un asteroide cercano revela un atajo interplanetario para acelerar los viajes a Marte

Un nuevo estudio sugiere que se podrían ahorrar cientos de días en un viaje de regreso al Planeta Rojo utilizando los primeros datos orbitales de los asteroides. Esto podría reducir el tiempo total de la misión a tan solo 153 días.

Una investigación reciente plantea que la ruta ideal hacia Marte no siempre pasa por el camino “más lógico” del Sistema Solar. En lugar de diseñar misiones únicamente a partir de las órbitas planetarias, el estudio publicado en la revista Acta Astronautica propone usar datos orbitales tempranos de un asteroide cercano a la Tierra, 2001 CA21, como referencia geométrica para descubrir trayectorias más rápidas entre nuestro planeta y Marte.

La idea, desarrollada por el científico Marcelo de Oliveira Souza, de la Universidad Estatal del Norte Fluminense (UENF), en Brasil, sugiere que un buen alineamiento orbital podría recortar de forma notable los tiempos de viaje interplanetario, según informa Phys.org.

Siguiendo a un asteroide y su extraña órbita

El trabajo está basado en datos tempranos de 2015 de 2001 CA21, cuando el asteroide mostraba una órbita muy excéntrica. Ese perfil permitió al investigador brasileño usar la geometría del asteroide como referencia para explorar transferencias rápidas Tierra-Marte mediante el problema de Lambert, una herramienta clásica de astrodinámica que calcula trayectorias entre dos puntos en un tiempo dado.

La ventana más prometedora apareció en la oposición de Marte de 2031. Según indica IFL Science, esa configuración permitiría una misión de ida y vuelta completada en apenas 153 días en el caso más extremo y óptimo, mientras que el estudio técnico detalla una transferencia de 56 días para el tramo Tierra-Marte en el escenario factible más realista.

El mismo análisis identifica además una opción aún más agresiva, de 33 días, pero con exigencias energéticas y velocidades de llegada muy superiores a lo que permiten hoy los sistemas de propulsión convencionales o aquellos que están disponibles. Además, los tiempos no alcanzarían para desarrollar nuevas tecnologías.

Un nuevo método para diseñar viajes más rápidos a Marte

La conclusión más importante del trabajo indica que aunque Marte esté “más cerca” en determinadas condiciones, esto no significa necesariamente que sea más fácil llegar. Las ventanas de 2027 y 2029, aunque temporalmente más próximas, requerirían mayores velocidades de salida y de llegada que la de 2031, lo cual vuelve a esas trayectorias menos atractivas desde el punto de vista energético.

Referencia Using asteroid early orbital data for rapid mars missions. Marcelo de Oliveira Souza. Acta Astronautica (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2026.04.018

En consecuencia, la distancia geométrica no basta: lo decisivo es cómo se alinean las órbitas y cuánta energía exige cada transferencia. Más que proponer una misión que deba seguir literalmente a 2001 CA21, la investigación ofrece un método. Las soluciones orbitales preliminares de pequeños cuerpos podrían funcionar como “pantallas” para detectar corredores de transferencia rápida, que los procedimientos tradicionales pasarían por alto.

De esta manera, el estudio no aporta un “atajo mágico”, sino que muestra una nueva forma de buscar oportunidades para viajes más cortos. Si la idea prospera, la exploración tripulada y robótica de Marte podría beneficiarse de un mapa de rutas más flexible, quizás acelerando una hipotética terraformación del Planeta Rojo.