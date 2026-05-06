Primer ensayo clínico de un dispositivo cerebral implantable para tratar la depresión grave

Un pequeño implante cerebral inalámbrico ofrece una nueva esperanza a millones de personas con depresión que no mejora después de múltiples tratamientos estándar.

Motif Neurotech ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para iniciar el primer ensayo clínico en humanos de su interfaz cerebro-computadora terapéutica para la depresión resistente al tratamiento. La compañía tiene como objetivo ayudar a casi tres millones de estadounidenses que padecen esta afección.

El dispositivo, denominado Terapia Cerebral Digitalmente Programable (DOT, por sus siglas en inglés), es un pequeño estimulador implantable del tamaño aproximado de un arándano. Este dispositivo se coloca en el cráneo, sobre la duramadre, la capa protectora del cerebro, y no entra en contacto directo con el cerebro. Proporciona estimulación eléctrica dirigida a los circuitos cerebrales implicados en la depresión y se alimenta de forma inalámbrica.

El estudio preliminar de viabilidad evaluará la seguridad y la eficacia de la terapia de observación directa (DOT) en adultos cuya depresión no ha respondido a otras terapias. El ensayo se llevará a cabo en varios centros médicos de referencia en Estados Unidos.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí.

Apoyo adicional a la investigación y objetivos futuros

Motif Neurotech también recibió apoyo de una nueva iniciativa federal llamada EVIDENT, gestionada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud. Este programa recopilará datos adicionales durante el ensayo para comprender mejor qué pacientes se benefician más de este tipo de estimulación cerebral y qué tan efectivo es el tratamiento.

Esta tecnología se basa en más de diez años de investigación. Jacob Robinson, profesor de ingeniería eléctrica, informática y bioingeniería en la Universidad Rice, cofundó la empresa y es su director ejecutivo. Compara el objetivo del dispositivo con el de un monitor continuo de glucosa utilizado por personas con diabetes, que proporciona apoyo constante para la salud mental.

La empresa obtuvo la aprobación de la FDA para el ensayo tan solo cuatro años después de su fundación, un logro excepcionalmente rápido en este campo. El proyecto ha recibido el apoyo de varias agencias de investigación del gobierno estadounidense. Las personas interesadas en participar en el ensayo pueden inscribirse en un registro de pacientes para obtener más información sobre la posibilidad de participar.

Este avance representa un paso adelante en el uso de la estimulación cerebral precisa para tratar la depresión difícil de abordar.