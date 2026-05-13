Un robot monje participa en rituales budistas en Corea del Sur

Un robot humanoide ha sido presentado como monje en un templo budista de Seúl. La sorprendente escena refleja cómo la inteligencia artificial empieza a entrar en ámbitos reservados hasta ahora a la tradición espiritual.

En un templo budista del centro de Seúl, una ceremonia religiosa de apariencia tradicional dejó una imagen difícil de ignorar: entre túnicas, lámparas de colores y monjes en procesión apareció Gabi, un robot humanoide que fue presentado como monje en una ceremonia budista.

La escena, registrada esta semana en la capital surcoreana, permite preguntarse qué lugar puede ocupar la inteligencia artificial dentro de la vida espiritual. Según informa Smithsonian Magazine, Gabi participó en un rito en el que los fieles prometen su devoción a Buda y a sus enseñanzas.

Se trata de la primera vez que un robot interviene en una ceremonia de este tipo. El nombre elegido para el androide alude a la misericordia, y el modelo que le da forma es el G1 de Unitree Robotics, una empresa china de robótica civil cuyo precio de partida ronda los 13.500 dólares, algo así como 11.500 euros.

Un tsunami tecnológico y la religión: ¿pueden coexistir?

Durante el acto, el robot recitó cinco votos adaptados a su condición mecánica. En lugar de la formulación tradicional, Gabi prometió respetar la vida, actuar con paz hacia otros robots y objetos, escuchar a los humanos, abstenerse de engañar y ahorrar energía.

La escena fue completada con una versión modificada de un ritual de purificación: en el mismo, un monje humano recibiría una pequeña quemadura de incienso en el brazo, mientras que al robot le colocaron una leyenda con papel adhesivo y un collar de cuentas de oración.

El evento se alinea con el compromiso expresado por el venerable Jinwoo, presidente de la orden Jogye del budismo coreano, quien prometió integrar la inteligencia artificial en la tradición budista.

En su mensaje de Año Nuevo, sostuvo que la orden aspira a liderar “sin temor” la era de la IA y a orientar sus avances hacia la paz mental y la iluminación. Otro líder religioso de la misma orden, Jungnyum, defendió recientemente que el budismo debe encontrar un nuevo rumbo frente a una tecnología que avanza “como un tsunami”.

¿Una tendencia que une religión e IA?

La presencia de robots en la religión no es algo totalmente nuevo o inédito. Una revisión académica publicada en 2024 en la revista Theology and Science identificó casi una docena de robots involucrados en prácticas litúrgicas y rituales, mientras que su participación en actividades de enseñanza religiosa o cuidado espiritual era mucho menor.

Los autores de ese estudio observaron que la reacción de los creyentes suele ser neutral o positiva, pero también aparecen rechazos en sectores más conservadores, sobretodo cuando se duda de que una máquina pueda orar, llorar o dirigirse a Dios.

El caso llega en un momento en que el budismo enfrenta una pérdida de fieles. Por eso, la aparición de Gabi va más allá del impacto visual: funciona como símbolo de una institución que busca dialogar con su época, aunque sin renunciar a sus ritos.

En las próximas semanas, el robot participará en el festival de linternas que celebra el nacimiento de Buda. ¿Se trata solo de un hecho puntual o marca una tendencia que puede trasladarse a otras religiones?