Un fármaco experimental reduce tumores renales avanzados y elimina el cáncer en un paciente

Los investigadores probaron un nuevo tipo de inmunoterapia en personas con diferentes tipos de cáncer: en pacientes con carcinoma renal de células claras avanzado, la forma más común y agresiva de cáncer de riñón, el fármaco redujo con éxito el cáncer, mientras que en un paciente lo eliminó por completo.

Científicos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, informaron que un inhibidor experimental de HPK1, llamado NDI-101150, mostró actividad antitumoral en pacientes con tumores sólidos avanzados, con resultados especialmente llamativos en un subgrupo con carcinoma renal de células claras. El estudio fue publicado en la revista Cell Reports Medicine.

El hallazgo clave es que, entre 22 pacientes con carcinoma renal de células claras avanzado, todos previamente tratados con terapias estándar y con progresión de la enfermedad, el fármaco logró eliminar por completo el cáncer en una persona y reducir el tamaño tumoral en otras dos.

Reactivar al sistema inmunitario

En tres pacientes adicionales, la enfermedad se mantuvo estable durante meses: en uno de ellos, ese control se prolongó hasta 25 meses. Los investigadores destacan que se trataba de pacientes “fuertemente pretratados”, algunos con tres, cuatro o cinco líneas terapéuticas previas sin respuesta sostenida.

Según una nota de prensa, la investigación forma parte de un ensayo de fase 1, cuyo objetivo principal es evaluar la seguridad y establecer una dosis tolerable. Además, el programa se extendió a un esquema de fase 1/2, administrando NDI-101150 como monoterapia y también en combinación con otro fármaco. El equipo científico destacó que se incluyeron más de 100 pacientes con distintos tipos de cáncer, muchos con enfermedades que habían seguido avanzando pese a tratamientos previos.

NDI-101150 actúa sobre HPK1, una especie de “freno” del sistema inmunitario presente dentro de células como los linfocitos T. En líneas generales, el tumor suele aprovechar esos frenos para evitar que las defensas lo ataquen: el nuevo fármaco busca liberar esa restricción y reactivar la respuesta inmune.

Una esperanza basada en datos alentadores

Los investigadores señalan que desarrollar un inhibidor selectivo de HPK1 era complicado, porque la proteína no está en la superficie celular y se parece estructuralmente a otras moléculas importantes. Para comprobar que el medicamento estaba haciendo lo correcto, el equipo analizó muestras de sangre y biopsias tumorales antes y después del tratamiento.

Referencia HPK1 inhibitor NDI-101150 as monotherapy and in combination with pembrolizumab in patients with advanced solid tumors: Phase 1/2 trial results. David A. Braun et al. Cell Reports Medicine (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2026.102789

Los ensayos mostraron señales de inhibición de HPK1 dentro de las células T y un aumento de ciertas poblaciones de células inmunes en el tumor tras iniciar la terapia, lo que refuerza la idea de que el efecto observado no fue casual, sino coherente con su mecanismo de acción.

Aunque la señal es prometedora, existe “un largo camino” entre una prueba de concepto y convertir este resultado en un beneficio habitual para la mayoría de los pacientes. En 2026, un porcentaje importante de las personas con cáncer renal metastásico aún muere por su enfermedad: NDI-101150 podría sumarse a la próxima generación de inmunoterapias dirigidas a superar la resistencia de tumores que hoy siguen siendo difíciles de tratar.