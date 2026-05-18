Japón inaugura un laboratorio no tripulado con robots que actúan como investigadores

Un instituto en Japón ha puesto en marcha un laboratorio sin personal humano permanente, en el que los robots asumen tareas de investigación médica. La instalación, integrada por 10 sistemas automatizados, combina robótica e inteligencia artificial para ejecutar experimentos, manipular reactivos y avanzar hacia "robots científicos" cada vez más autónomos.

En las instalaciones del campus Yushima del Instituto de Ciencias de Tokio, en Japón, en un área conocida como Robotics Innovation Center, se ha inaugurado un laboratorio de investigación médica en el cual no hay personal humano trabajando de forma permanente, y donde las tareas experimentales quedan en manos de robots.

Según informa Japan Today, la innovación fue presentada como un paso decisivo hacia una investigación más automatizada, apoyada por inteligencia artificial y robótica. El centro abrió con 10 robots operativos, incluido un modelo humanoide llamado Maholo LabDroid.

¿Una nueva organización del trabajo científico?

El concepto no busca solo reemplazar una parte del trabajo de laboratorio, sino reorganizarlo casi por completo. Los robots del centro ya realizan tareas delicadas como transferir cantidades precisas de reactivos, abrir equipos con control de temperatura para introducir y retirar materiales y ejecutar de manera automática procesos de cultivo celular previamente programados. No se trata de una demostración tecnológica: la instalación está diseñada para intervenir en etapas concretas de experimentación, que hasta ahora dependían de técnicos e investigadores humanos.

De acuerdo a una publicación de The Straits Times, el objetivo a largo plazo es aún más ambicioso: el instituto planea aumentar de forma significativa el número de espacios automatizados y llegar, hacia 2040, a unos 2.000 robots capaces de cubrir prácticamente todo el ciclo de investigación, desde la generación de hipótesis hasta la verificación experimental.

El diseño del laboratorio responde también a presiones muy concretas que viven hoy las instituciones científicas, entre las cuales se destacan la falta de mano de obra y la necesidad de reducir errores humanos en experimentos repetitivos. En ese sentido, el proyecto aparece como una respuesta a problemas estructurales del sistema de investigación, no solo como una herramienta de innovación.

¿Hasta dónde puede llegar la automatización en la ciencia?

La idea es que la automatización ayude a ganar precisión, velocidad y continuidad, especialmente en tareas rutinarias que consumen tiempo y recursos. La tarea del científico humano en ese contexto quedaría más definida hacia labores de diseño de investigaciones, análisis y supervisión.

Maholo LabDroid, el robot más visible del proyecto, ya había sido introducido en un hospital de Kobe, en la prefectura de Hyogo, donde se utiliza en investigación clínica vinculada con la oftalmología y con cultivos de células madre pluripotentes inducidas. Algunos de los investigadores que trabajaban con ese sistema en Kobe se incorporaron ahora al nuevo centro de Tokio, lo que refuerza la continuidad entre la aplicación hospitalaria y la nueva etapa de laboratorio totalmente automatizado.

El caso japonés abre una discusión más amplia sobre el futuro de la investigación científica. Si un laboratorio puede funcionar sin personal en el lugar y ejecutar ensayos con mínima intervención humana, la pregunta es quién diseña, supervisa y valida el conocimiento producido por sistemas cada vez más autónomos.