El cambio climático también rompe la cohesión social y agrava la crisis ambiental

El cambio climático se entiende ampliamente como una amenaza ambiental y económica, pero una nueva investigación muestra que también es una crisis social creciente, que debilita las relaciones de las que dependen las personas para sobrevivir.

Un estudio de revisión publicado en la revista Nature Human Behaviour y desarrollado por investigadores de la Universidad de Sídney, en Australia, introduce una advertencia hasta el momento poco considerada: además de su impacto ambiental, el calentamiento global y el cambio climático también están erosionando el tejido social, la red de vínculos humanos que sostiene a las comunidades.

Según el estudio, la relación entre clima y salud social es bidireccional: el cambio climático debilita la cohesión social y, al mismo tiempo, la desconexión social reduce la capacidad colectiva para adaptarse y responder a la crisis, produciendo en consecuencia un agravamiento de la misma.

Sociedades desconectadas que intensifican el caos ambiental

El trabajo parte de una definición concreta de “salud social”: sería la capacidad de acceder y mantener relaciones humanas significativas, de acuerdo a una nota de prensa. Desde esa perspectiva, el clima deja de ser solo un problema ambiental para convertirse también en una crisis de convivencia.

La revisión sintetiza un conjunto de evidencia interdisciplinaria que muestra cómo los impactos climáticos afectan condiciones sociales vitales, como la estabilidad de la vivienda y la cohesión comunitaria, mientras que el aislamiento generalizado limita la respuesta colectiva. En consecuencia, la resiliencia climática no depende únicamente de alertas tempranas o inversiones en infraestructura, sino también de la fortaleza de los lazos entre vecinos, familias e instituciones.

Los mecanismos identificados por los científicos son amplios y diversos. Las olas de calor y la contaminación del aire empujan a las personas a permanecer en los interiores y reducen las oportunidades cotidianas de encuentro. En el mismo sentido, las interrupciones en escuelas y trabajos complican la continuidad de los vínculos.

Por otro lado, los desastres extremos como inundaciones, ciclones e incendios destruyen viviendas, espacios públicos y rutinas que sostienen la vida comunitaria. Incluso cuando la reubicación mejora la seguridad física, puede dejar a la población más aislada y con peor "salud social". En zonas rurales, la sequía prolongada también se asocia con mayor soledad, menor participación comunitaria y estrés económico, un cóctel que debilita la confianza social.

La brecha de la salud social y el cambio climático

Los investigadores destacan además que estos efectos no se reparten por igual. Quienes ya enfrentan desventajas, como bajos ingresos, viviendas precarias, discapacidad o pertenencia a comunidades marginadas, están más expuestos a los riesgos climáticos y tienen menos recursos para conservar sus redes de apoyo.

Referencia Climate change and social health. Marlee Bower et al. Nature Human Behaviour (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41562-026-02455-y

Estas condiciones amplían una brecha de “salud social” entre quienes logran mantenerse conectados y quienes se vuelven cada vez más vulnerables y aislados. ¿Qué significa esto? Cuando las personas se sienten desconectadas, participan menos, cooperan menos y están peor preparadas para ayudarse mutuamente durante una emergencia.

Frente a esta realidad, los autores proponen tratar la conexión social como una infraestructura ambiental esencial. La discusión no se limita a campañas de empatía o gestos individuales, aunque estos importen: apunta también a integrar la salud social en políticas de vivienda, transporte, urbanismo y diseño de espacios públicos.