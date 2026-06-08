Microrrobots del grosor de un cabello combinan tres funciones contra el cáncer

Un equipo de investigación ha diseñado un microrrobot llamado TriMag: el dispositivo combina tres potentes capacidades en un solo artefacto microscópico, lo cual le permite ser guiado con precisión a través del cuerpo mediante campos magnéticos. Es monitorizado en tiempo real con imágenes avanzadas y calentado suavemente para destruir células tumorales, todo ello sin cirugía.

Científicos de la Universidad Estatal de Michigan (MSU), en Estados Unidos, han presentado una nueva generación de microrrobots médicos que son capaces de reunir en un solo dispositivo tres funciones clave para el tratamiento oncológico: desplazarse guiados por campos magnéticos, ser localizados en tiempo real mediante imágenes y calentarse de forma controlada para destruir células tumorales.

Impresos en 3D

La propuesta, detallada en un estudio publicado en la revista Advanced Materials, se describe como un avance en la carrera por hacer más precisos y menos invasivos los procedimientos médicos dentro del cuerpo humano. Pero el punto que distingue a estos dispositivos es su escala: tienen un tamaño comparable al grosor de un cabello humano y están pensados para moverse en fluidos biológicos con ayuda de imanes externos.

De acuerdo a una nota de prensa, los investigadores creen que esta combinación podría reducir el dolor, limitar los efectos secundarios y mejorar la recuperación de los pacientes, porque el tratamiento se concentraría en el tejido enfermo y no en órganos sanos cercanos.

La innovación técnica también se localiza en la fabricación de los microrrobots: son impresos en 3D a partir de estructuras de hidrogel biocompatible, con nanopartículas magnéticas integradas para permitir tanto el movimiento como la obtención de imágenes y el calentamiento terapéutico.

Video: microrrobots que navegan, detectan y calientan tumores: una nueva vía contra el cáncer. Crédito: MSI / YouTube.

Otras aplicaciones más allá del cáncer

Esa arquitectura busca resolver uno de los grandes límites de la microrrobótica médica: la dificultad de ver, dirigir y activar estos sistemas con precisión dentro de tejidos profundos. El enfoque, además, permite una construcción más controlada y escalable que otros métodos experimentales.

Referencia TriMag Microrobots: 3D-Printed Microrobots for Magnetic Actuation, Imaging, and Hyperthermia. Liuxi Xing et al. Advanced Materials (2026). DOI:https://doi.org/10.1002/adma.202419708

En las pruebas preclínicas, los microrrobots fueron evaluados en fluidos biológicos y en modelos animales. Vale destacar que, una vez cumplida su función, el dispositivo se biodegrada de manera segura: está hecho con polímeros comestibles parecidos a los de algunas cápsulas de fármacos y con partículas de óxido de hierro, materiales que el organismo puede descomponer o eliminar por vías naturales.

Más allá del cáncer, los investigadores imaginan usos en otras áreas de la medicina. Entre las posibilidades se encuentran la administración de medicamentos en tratamientos oculares más precisos, la obtención de imágenes con contraste sin procedimientos tan invasivos y, a largo plazo, intervenciones cerebrales menos agresivas.