Los orangutanes comen plantas medicinales en secuencias que apuntan a una posible automedicación

Los orangutanes de Borneo no solo comen para nutrirse. Según una investigación publicada en la revista Scientific Reports y liderada por la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, estos grandes simios seleccionan determinadas plantas medicinales y las consumen en patrones que no parecen casuales, un dato que refuerza la hipótesis de una automedicación combinada.

Durante dos décadas, los investigadores siguieron la alimentación de orangutanes salvajes en un bosque pantanoso de turba de Sebangau, en Kalimantan Central, Indonesia. El resultado del estudio fue la identificación de 12.236 eventos de alimentación registrados en 55 individuos, con 202 especies vegetales distintas y múltiples partes de plantas ingeridas, desde frutos y hojas hasta corteza, savia o raíces.

A partir de ese enorme archivo de campo, el equipo identificó 64 especies presentes tanto en la dieta de los orangutanes como en el conocimiento etnomedicinal local.

Uso no ligado al azar

La clave no es solo aquello que comen, sino cómo lo hacen. Los análisis estadísticos detectaron combinaciones no aleatorias de plantas con usos medicinales documentados y propiedades farmacológicas conocidas. Entre los recursos más destacados figuran Fibraurea tinctoria, Alyxia spp., Willughbeia spp. y Gnetum spp., entre otras especies que aparecieron en secuencias de consumo más frecuentes de lo esperado por azar.

En algunos casos, la asociación fue especialmente fuerte: Fibraurea tinctoria apareció en todas las combinaciones no aleatorias identificadas por uno de los métodos empleados.

Según una nota de prensa, los autores interpretan estos patrones como “candidatos” a automedicación, no como prueba definitiva. El propio estudio subraya que la evidencia disponible no demuestra una intención terapéutica consciente, pero sí sugiere un comportamiento estructurado compatible con estrategias de salud dirigidas a aliviar molestias, combatir infecciones o favorecer la cicatrización.

Orangutanes y automedicación: el hallazgo sobre plantas medicinales en Borneo. / Crédito: Dimitry B en Unsplash.

¿Una cognición rudimentaria sobre el poder de las plantas medicinales?

Los especialistas aclaran que la disponibilidad estacional de recursos, la distribución espacial de las plantas y otros factores ecológicos también pueden influir en la dieta.

Referencia Investigating medicinal resource combinations in the Bornean orangutan diet. G. Allen et al. Scientific Reports (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-026-52614-4

Aun así, el hallazgo encaja con observaciones previas en otros grandes simios. En los últimos años ya se han documentado casos de chimpancés, bonobos y otros orangutanes que usan plantas con fines medicinales, incluida la aplicación tópica de hojas con propiedades antiinflamatorias o el tratamiento de heridas con especies bioactivas.

La novedad de este trabajo es que va más allá de un caso puntual y busca patrones repetidos a escala dietaria, algo que refuerza la idea de una zoofarmacognosia más compleja de lo pensado previamente: una especie de cognición rudimentaria sobre el poder medicinal de las plantas.