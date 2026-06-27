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Asteroide 1997 NC1: a qué hora pasará hoy cerca de la Tierra y cómo verlo desde España

Una roca espacial de más de un kilómetro rozará nuestro planeta de forma segura este sábado 27 de junio. Descubre los mejores consejos para observarlo y dónde seguir la retransmisión en directo por internet

El asteroide (152637) 1997 NC1 pasará cerca de la Tierra el 27 de junio de 2026 a las 11:14 UTC (13:14 CEST). Se estima que su diámetro oscila entre 750 y 1650 m, según un rango de albedo del 5% al 25%, aunque algunas fuentes indican un albedo de hasta el 60%, lo que sugiere que probablemente sea un objeto más pequeño.

El asteroide (152637) 1997 NC1 pasará cerca de la Tierra el 27 de junio de 2026 a las 11:14 UTC (13:14 CEST). Se estima que su diámetro oscila entre 750 y 1650 m, según un rango de albedo del 5% al 25%, aunque algunas fuentes indican un albedo de hasta el 60%, lo que sugiere que probablemente sea un objeto más pequeño. / ESA

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EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE/T21

EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE/T21

Madrid

Hoy, 27 de junio de 2026, hacia el mediodía, un enorme asteroide pasará de visita cerca de nuestro planeta. Se trata del asteroide conocido como 1997 NC1, y sus dimensiones son imponentes: los expertos calculan que tiene un diámetro de entre 0,75 y 1,65 kilómetros. Para que te hagas una idea, ¡podría ser más grande que el núcleo urbano de muchos de los pueblos de cualquier comarca española!

Aunque pueda sonar a argumento de película de catástrofes, no hay motivo para preocuparse. El 1997 NC1 pasará a unos 2,6 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Eso significa que estará casi siete veces más lejos de nosotros que la propia Luna. Sin embargo, en términos espaciales, esto es considerado un "vuelo cercano", y es un evento inusual para una roca de ese tamaño. De hecho, no volverá a acercarse tanto hasta el lejano año 2133.

Una oportunidad de oro para los científicos

Para la comunidad astronómica, este paso cercano es como un regalo llovido del cielo. A pesar de que el asteroide lleva siendo estudiado desde su descubrimiento en 1997, todavía existen dudas sobre sus características exactas, como su tamaño preciso o la cantidad de luz que refleja. Para despejar estas incógnitas, los investigadores, incluido el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, utilizarán potentes radares para "bombardearlo" con ondas y obtener una imagen mucho más clara de su composición y forma.

Debido a su distancia y a la velocidad de 32.000 kilómetros por hora a la que viaja, no será visible a simple vista. Sin embargo, los aficionados a la astronomía que cuenten con un telescopio mediano o prismáticos potentes podrán distinguirlo como un pequeño punto de luz moviéndose entre las estrellas. Eso sí, desde el hemisferio norte (incluyendo España) solo será visible durante la fase de aproximación, antes de que alcance su punto más cercano a la Tierra.

Trayectoria del asteroide 1997 NC1. —

Trayectoria del asteroide 1997 NC1. — / © Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra/ Agencia Espacial Europea (ESA)

Cuándo y cómo seguir su rastro desde España

El momento de máxima aproximación del asteroide 1997 NC1 será este sábado a las 13:14 (hora peninsular española). Al producirse a plena luz del día y por su enorme distancia, no podrá verse a simple vista, pero las noches de serán clave para intentar observarlo desde nuestro país en diferentes momentos de su aproximación.

Si quieres intentar cazarlo, apunta estos consejos:

  • Equipo necesario: Necesitarás un telescopio pequeño (de al menos 10-15 centímetros) o unos buenos prismáticos astronómicos para distinguirlo como un punto de luz moviéndose entre las estrellas.
  • Mejor momento: Podrá observarse la noche del sábado 27 y la del domingo 28. El momento óptimo de visibilidad y brillo será durante la madrugada del domingo al lunes (sobre las 2:00 h).
  • Cielo oscuro: El brillo de la Luna (casi llena) dificultará la observación, así que es indispensable alejarse de las ciudades y buscar cielos limpios y sin farolas.

¿Prefieres verlo desde el sofá?

Si no tienes telescopio o el tiempo no acompaña, hay una alternativa perfecta. La plataforma astronómica Virtual Telescope Project emitirá la aproximación del asteroide en directo a través de su web y su canal de YouTube.

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Las emisiones comenzaron la noche del viernes, y continuarán la noche del sábado a partir de las 01:00 de la madrugada (hora peninsular española) para disfrutar del espectáculo espacial cómodamente desde casa.

Fuente: Levante - EMV

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